La Citroën Ami : une métamorphose en deux places au charme rétro.

Le Citroën Ami, petit quadricycle électrique apprécié, reçoit un nouveau souffle avec un kit de carrosserie innovant. Nommé Type-Ami, ce modèle fait peau neuve séduisant les amoureux du rétro, tout en gardant son essence moderne. La première mondiale de ce modèle revisité se tiendra au salon Retromobile 2025.

Retour vers le futur

L’élément esthétique le plus marquant du Type-Ami est sa façade avant, ornée d’une vaste calandre fermée et dominée par le logo emblématique de Citroën. Contrairement au design minimaliste de l’Ami actuel, cette nouvelle version affiche trois segments brisés qui redéfinissent le nez de l’auto.

Un hommage aux classiques

Bien que les proportions générales restent fidèles à la version originale, le nouveau design introduit de délicates courbes horizontales. Les jantes, fidèles à la tradition Citroën, sont simples, rendant hommage au style des modèles historiques. La carrosserie est enrichie par différents détails et peut être installée sur l’Ami existant sans ajout de poids, préservant le poids total à 471 kg.

Conçu par David Obendorfer de Caselani, en collaboration avec le Centre de style Citroën dirigé par Pierre Leclercq, le Type-Ami sera disponible en plusieurs couleurs. Il peut être acquis prêt à l’emploi pour 13 900 euros, tandis qu’un kit séparé est proposé à 5 000 euros pour ceux souhaitant modifier leur Ami actuel.