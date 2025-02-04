Des amendes illégales à Madrid : une erreur du Ayuntamiento et de la DGT incite au recours.

Des Multes Injustifiées pour les Véhicules Historiques à Madrid

Une récente incohérence entre la Direction Générale de la Circulation (DGT) et la municipalité de Madrid entraîne des sanctions illégales pour les propriétaires de véhicules historiques. Malgré un nouveau règlement prometteur entré en vigueur en octobre 2024, les propriétaires doivent faire face à des amendes qui devraient être annulées.

Un Nouveau Règlement sur les Véhicules Historiques

En septembre, le gouvernement espagnol a annoncé l’adoption d’un nouveau règlement concernant les véhicules historiques, créant une ambiance d’optimisme parmi les passionnés d’automobiles. Ce règlement, publié au Journal officiel, entre en vigueur le 1er octobre 2024 et apporte des changements significatifs, notamment l’exemption de la visite technique pour les véhicules de plus de 60 ans et la possibilité de circuler librement dans les Zones de Basses Émissions (ZBE) jusqu’à 96 jours par an.

Des Amendes qui Viennent Déranger

Cependant, à Madrid, une situation paradoxale s’est installée. Malgré les nouvelles régulations, les véhicules historiques continuent d’être pénalisés par des amendes, ce qui suscite l’indignation des propriétaires et des associations de défense des véhicules anciens. Selon le conseiller municipal Borja Carabante, cette situation découle d’une incompatibilité informatique entre la DGT et la municipalité. Il a confirmé que ces amendes sont le résultat d’un manque de coordination entre les administrations.

Le conseil municipal a promis de retirer les amendes injustement infligées, à condition que les propriétaires contestent d’abord ces sanctions. Carabante a exprimé son engagement en faveur de la mobilité des véhicules historiques et a conseillé aux automobilistes concernés de ne pas payer ces amendes, en étant assurés que le problème sera résolu.