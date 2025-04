Révéler l’identité du conducteur à la DGT : Évitez l’amende qui vous guette !

Identification du conducteur : une obligation légale à ne pas négliger

Dans le cadre du respect des lois régissant la circulation routière, la Direction Générale de la Circulation (DGT) impose aux propriétaires de véhicules l’obligation d’identifier le conducteur en cas d’infraction. Ne pas s’acquitter de ce devoir pourrait entraîner des sanctions financières accrues. Cet article explore les conditions sous lesquelles l’identification est nécessaire, la procédure à suivre, ainsi que les conséquences en cas de non-respect.

Obligation légale d’identifier le conducteur

Selon la Loi sur la Sécurité Routière, si vous n’êtes pas la personne qui a commis l’infraction mais que le véhicule est enregistré à votre nom, vous êtes tenu de fournir les informations concernant le conducteur responsable. Cela permet à la DGT de correctement attribuer la sanction. Vous devrez communiquer le nom complet du conducteur, son numéro de carte d’identité ou de permis de conduire, ainsi qu’une adresse valide. Dans le cas d’un conducteur étranger, une copie de son permis de conduire ou un permis international doit également être fournie, en fonction du pays d’origine.

Gestion des infractions pour les entreprises et flottes

Pour les entreprises de location de véhicules ou de gestion de flottes, l’identification du conducteur en cas d’infraction est une pratique courante. De nombreuses sociétés font appel à des services spécialisés qui s’occupent des amendes et notifications, permettant ainsi de gagner du temps en évitant des formalités administratives complexes. Ces entreprises intègrent souvent des outils tels que la Direction Électronique Viale (DEV) pour contrôler l’utilisation des cartes de carburant ou automatiser la facturation des amendes.

Conséquences du non-délivrance d’informations

Ne pas fournir les détails du conducteur dans le délai imparti peut s’avérer coûteux. Si l’infraction initiale est mineure, l’amende pour non-identification sera doublée. Dans le cas d’infractions graves, le montant peut être triplé, et ce, sans possibilité de réduction pour paiement rapide. De plus, le refus de coopérer peut entraîner des conséquences administratives plus graves, pouvant conduire à figurer dans des registres publics de débiteurs ou bloquer d’autres démarches auprès de la DGT ou des autorités administratives.

Quand devez-vous identifier le conducteur ?

Voici quelques situations courantes dans lesquelles la DGT exige l’identification du conducteur :

Infractions de stationnement lorsque le conducteur n’est pas présent.

Infractions détectées par radar ou caméra (excès de vitesse, utilisation du téléphone, non-port de la ceinture de sécurité, etc.).

Délits non remis en mains propres, par exemple, lorsque l’agent ne stoppe pas le véhicule au moment de l’infraction.

Dans tous ces cas, la notification est envoyée au titulaire du véhicule, qui doit alors identifier le conducteur auprès de la DGT dans le délai indiqué (généralement 20 jours calendaires). Ignorer cette obligation peut entraîner des sanctions sévères.

Conclusion : Protégez vos droits

Pour éviter des complications, il est crucial d’agir rapidement à réception de la notification. Vérifiez qui conduisait réellement le véhicule et répondez dans les délais avec toutes les informations requises par la DGT. Cela peut être effectué facilement via leur plateforme en ligne, sans nécessité de déplacement. N’oubliez pas : si vous n’étiez pas à la conduite, vous ne devriez pas subir la sanction, mais en ne coopérant pas, vous risquez de devoir payer le triple. L’identification du conducteur est non seulement un devoir légal, mais aussi un moyen de protéger vos droits en tant que titulaire du véhicule. Pour toute question ou si vous êtes confronté à une amende qui ne vous concerne pas, envisagez de faire appel à des professionnels ou consultez le site officiel de la DGT pour connaître les démarches à suivre. Agissez dans les temps pour éviter les surprises.

