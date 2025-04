Découvrez les 10 SUV incontournables à surveiller en 2025, sélectionnés par nos experts.

Les SUV de 2025 : Une sélection prometteuse

Alors que les marques automobiles se préparent pour leurs lancements de 2025, un débat fructueux a émergé au sein de notre rédaction pour sélectionner les dix meilleurs SUV à venir. Bien que certaines nouveautés puissent ne pas figurer sur cette liste, nous avons compilé une sélection qui devrait ravir de nombreux acheteurs potentiels.

Alfa Romeo Stelvio

Prévu pour novembre, le nouveau modèle Stelvio d’Alfa Romeo s’annonce comme un véritable événement. Ce SUV de deuxième génération sera le premier à utiliser la plateforme STLA Large du groupe Stellantis, permettant ainsi l’intégration de mécaniques électriques, avec une autonomie pouvant atteindre 800 kilomètres. La version renouvelée du Tonale est également attendue, mais elle se limitera à une simple mise à jour du modèle actuel.

Audi Q5 Sportback

Avec une sortie prévue en avril, l’Audi Q5 Sportback 2025 s’inscrit dans la tendance des SUV au style coupé, de plus en plus prisés par les consommateurs. En reprenant les éléments de design de la version conventionnelle, ce modèle devrait également offrir des options de motorisation allant des hybrides légers aux hybrides rechargeables, prévues pour être lancées en juillet.

BMW Neue Klasse SUV

Le premier SUV iX3 de la Neue Klasse de BMW fera son apparition en septembre. Monté sur une plateforme spécialement conçue pour les véhicules électriques, il promet des autonomies pouvant atteindre 800 kilomètres grâce à ses systèmes de 800 V. Son design audacieux ne manquera pas d’attirer l’attention.

BYD Atto 2

Prévu pour février, le BYD Atto 2 souhaite s’imposer comme le SUV d’entrée de gamme de la marque chinoise. Avec un moteur électrique de 130 kW (177 CV) et des options de batteries allant jusqu’à 45,1 kWh, il se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des SUV électriques économiques.

Dacia Bigster

Le Dacia Bigster, prévu pour mai, marque l’entrée de la marque dans le segment très populaire des SUV moyens en Espagne. Avec un design attrayant et une motorisation Hybrid 155, il cherche à obtenir le même succès que son prédécesseur, le Duster, à partir d’un prix de 24 590 euros.

Jeep Compass

Le Jeep Compass, attendu en octobre, fait partie de la nouvelle génération de SUV utilisant la plateforme STLA Medium de Stellantis. Ce modèle se veut robuste et aventureux, avec des motorisations hybrides légères et électriques prévues pour enrichir son offre.

Hyundai Inster

Prévu entre janvier et février, le Hyundai Inster est un petit SUV de 3,82 mètres qui vise le marché des véhicules électriques abordables. Avec une autonomie allant jusqu’à 355 kilomètres et des prix autour de 20 000 euros, il a déjà attiré l’attention, se classant parmi les finalistes au Car of the Year.

Mazda CX-5

Le nouveau Mazda CX-5, qui devrait être lancé en septembre, suscite déjà beaucoup d’intérêt. Attendu comme une mise à jour nécessaire de l’un des modèles les plus anciens de la gamme, il devrait reprendre des éléments de design récents et intégrer de nouvelles motorisations.

Nissan Leaf

En novembre, la nouvelle génération du Nissan Leaf abandonnera son format compact pour adopter une carrosserie de SUV. En utilisant la plateforme CMF-EV vue sur l’Ariya, il pourrait bénéficier d’un design inspiré du prototype Chill-Out et représenter une avancée significative dans l’offre de la marque.

Skoda Elroq

Enfin, le Skoda Elroq, prévu pour février, proposera un nouveau langage de design et s’appuiera sur des motorisations électriques avec des puissances variant de 125 à 210 kW. Avec une autonomie maximale de 581 kilomètres et un tarif débutant à 34 490 euros, il pourrait attirer une clientèle en quête d’un SUV économique et fonctionnel.

