L’Audi Q7 se réinvente en 2026 : découvrez les premières images révélatrices.

Audi travaille sur une nouvelle version de son Q7. Cette information a été confirmée par des photos espion capturées en Scandinavie ces dernières semaines, alors que le constructeur automobile allemand se prépare à réinventer complètement son SUV emblématique dix ans après le lancement du modèle actuel, qui a été mis à jour en 2019 et au début de 2024.

La nouvelle génération pourrait être entièrement différente non seulement sur le plan esthétique, mais aussi en matière de technologie embarquée et de motorisations. Prévue pour 2026, voici à quoi elle pourrait ressembler.

Design marqué et imposant

Notre rendu tente d’attribuer un ‘visage’ au nouveau Q7. D’après les photos espion, l’Audi à venir affichera une avant frappant, caractérisé par une large calandre et des phares LED fins et séparés. Les phares supérieurs devraient, très probablement, être dotés de graphiques éclairés personnalisables via le système d’infodivertissement.





Photo par : Motor1.com Audi Q7 (2026) rendu par Motor1.com

Concernant les dimensions, le Q7 pourrait gagner quelques centimètres, dépassant ainsi sa longueur actuelle de 5,07 m. Sa largeur frôlerait les 2 mètres et sa hauteur serait d’environ 1,73 m. En outre, une barre lumineuse LED intégrée pourrait être ajoutée au hayon et les poignées de porte seraient affleurantes pour améliorer l’efficacité aérodynamique.

Intérieur et moteurs

En matière de technologie embarquée, Audi pourrait adopter la Digital Stage déjà vue sur le Q6 e-tron et l’A6 e-tron, intégrant un tableau de bord numérique de 11,9 pouces, un écran central de 14,5 pouces et un troisième écran de 11 pouces pour le passager. Toutefois, il est également possible que le constructeur opte pour une disposition totalement différente pour rendre le SUV haut de gamme encore plus unique.









La Digital Stage de l’Audi Q6 e-tron

Dans tous les cas, le nouveau Q7 sera basé sur la structure de la Premium Platform Combustion, permettant l’adoption de motorisations hybrides légères et hybrides rechargeables. Pour ces dernières, la présence de batteries plus grandes, supérieures à 20-25 kWh, semble inéluctable pour offrir une autonomie électrique d’au moins 60 miles et des puissances supérieures à 400-500 chevaux.

Le modèle sportif SQ7 pourrait toujours être équipé du V8 4,0 litres à double turbocompresseur, bien qu’il soit amélioré en termes d’efficacité et de puissance.