Alfa Romeo retarde son virage vers l’électrique : découvrez ses futurs projets et modèles à venir.

Alfa Romeo : Un changement de cap vers l’électrique en approche

Alfa Romeo, la marque italienne de voitures emblématiques, annonce des changements significatifs dans sa gamme de modèles. Initialement prévue pour 2027, la transition vers une gamme entièrement électrique sera réalisée selon des modalités différentes. Voici un aperçu des futurs développements de la marque.

Fin des modèles Giulia et Stelvio

Les jours des vénérables Giulia et Stelvio semblent comptés, confirmant des rumeurs persistantes. Un document divulgué sur Reddit a mis en lumière la fin de production de ces deux modèles phares. La production des Giulia Quadrifoglio s’achèvera le 31 mars, suivie du Stelvio Quadrifoglio le 30 avril et des versions Sprint, Veloce et Intensa, dont la fabrication cessera le 31 mai. Ces informations témoignent d’un changement majeur dans l’orientation de la marque, bien que les moteurs diesel 2.2, disponibles en versions de 160 et 209 chevaux, devraient continuer à être proposés encore un certain temps.

Le nouveau Stelvio à l’horizon

En dépit de la fin de production des modèles précédents, un nouveau Stelvio est en route. Selon les dirigeants de la marque, sa présentation est attendue d’ici la fin de l’année, avec une commercialisation prévue pour les premiers mois de 2026. Ce SUV sera fabriqué en Italie et reposera sur la plateforme STLA Large, partagée avec d’autres modèles de Stellantis, comme le Dodge Charger et le Jeep Wagoneer S. Avec une taille minimale estimée à 4,8 mètres, le nouveau Stelvio devrait également proposer des variantes entièrement électriques dotées de batteries de plus de 100 kWh, permettant une autonomie d’environ 800 kilomètres. Toutefois, des versions hybrides à moteur essence viendront également enrichir l’offre, bien que les détails restent encore à préciser.

Le Giulia en mutation

Après le lancement du nouveau Stelvio, l’attention se tournera vers le Giulia. Des spéculations circulent quant à la possibilité de voir la berline traditionnelle se transformer en un crossover, un choix aligné sur les tendances actuelles du marché automobile. Ce modèle pourrait adopter une silhouette plus dynamique, inspirée par des véhicules comme le Peugeot 408, tout en conservant l’essence italienne qui fait la renommée d’Alfa Romeo.

Rumeurs sur le 33 Stradale

Parallèlement, des rumeurs circulent concernant une seconde version du 33 Stradale, à la suite de la diffusion d’images de brevets sur les réseaux sociaux. Krystyna Perry, responsable des relations publiques chez Alfa Romeo, a confirmé que ces images correspondent à un design à échelle 1:1 du modèle. Bien qu’aucune production supplémentaire ne soit prévue pour le 33 Stradale, le design pourrait éventuellement être adapté à d’autres modèles de la gamme. Cependant, cette idée reste encore en suspens.