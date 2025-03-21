La Giulia d’Alfa Romeo : un avenir assuré jusqu’en 2026 sur le marché américain.

La marque italienne Alfa Romeo a révélé que ses modèles Giulia et Stelvio resteront disponibles sur le marché nord-américain jusqu’à la fin de l’année prochaine, malgré la tendance à l’abandon des moteurs à essence en Europe. Cette décision témoigne de l’engagement d’Alfa Romeo envers le marché américain, où ces véhicules continuent d’avoir un certain attrait.

Un avenir prometteur pour Giulia et Stelvio en Amérique du Nord

Dans un communiqué adressé à Motor1, Ron Kiino, responsable de la communication produit, a précisé :

« En Amérique du Nord, la motricité 2.0L à essence pour le Stelvio et la Giulia continuera d’être disponible jusqu’à la fin de 2026. La production de la prochaine génération de Stelvio pour l’Amérique du Nord commencera durant l’année 2026, suivie par la Giulia de nouvelle génération. Basés sur la plateforme multi-énergétique STLA Large, les deux modèles offriront des systèmes de propulsion électriques et hybrides. »

État du marché et perspectives d’évolution

Les ventes des modèles Giulia et Stelvio n’ont pas été à la hauteur des attentes en 2024. En effet, les livraisons de la Giulia ont chuté d’un tiers, atteignant 2,320 unités, tandis que les demandes pour le Stelvio ont plongé de 41 % avec 3,162 SUV écoulés. De plus, la première génération de ces véhicules repose sur la plateforme Giorgio, développée par Fiat Chrysler Automobiles, qui a déjà été modifiée pour accueillir d’autres modèles, notamment ceux de Maserati et Jeep. Cela soulève des interrogations sur l’avenir de la plateforme Giorgio, alors qu’Alfa Romeo prévoit de passer à la plateforme STLA Large.

Avec les deux modèles restant sur le marché jusqu’en 2026, leur cycle de vie atteindra des longueurs inhabituelles, de 10 à 11 ans respectivement. Bien que la berline Giulia soit légèrement plus ancienne, Alfa Romeo a décidé de renouveler le SUV en premier, avec des prototypes camouflés qui devraient apparaître cette année, bien que les ventes ne commencent qu’en 2026. Ce renouvellement marque un tournant important dans la stratégie de la marque, qui ne cède pas à la pression de se concentrer uniquement sur une gamme de SUV.