Volkswagen dévoile sa feuille de route 2030 : nouveaux modèles, renouvellement et une offensive SUV sans précédent !

Volkswagen : Une stratégie ambitieuse pour l’électrification d’ici 2030

Volkswagen a récemment dévoilé ses résultats annuels, révélant des performances en demi-teinte. Face à cela, le géant allemand a mis en place un plan de lancement audacieux pour les années à venir, axé sur l’électrification et l’introduction de nouveaux modèles. L’évolution de la réglementation Euro 7 facilitera la transition vers des véhicules électriques, permettant à Volkswagen de maintenir ses modèles thermiques en attendant une rentabilité accrue des voitures électriques.

Nouveaux modèles et innovations attendues en 2025

En début d’année, Volkswagen a présenté le prototype de l’ID. Every1, un véhicule urbain électrique, et prévoit de dévoiler un nouveau concept, l’ID.2X, à l’occasion du Salon de Munich à la fin de l’année. Parmi les modèles de production, on attend le Tayron et une version hybride rechargeable du Caddy. Le renouvellement du Polo pourrait également inclure une hybridation légère, tandis que la deuxième génération du T-Roc sera équipée d’un nouveau moteur hybride non rechargeable.

Vers 2027 : Une année déterminante pour le constructeur

2027 s’annonce comme une année décisive pour Volkswagen. Les responsables de la marque prévoient que l’ID.2X et l’ID.1 soient disponibles chez les concessionnaires à ce moment-là. L’application de la réglementation Euro 7 pourrait également apporter des améliorations techniques pour le Polo et le Golf, ce dernier pourrait même être produit à Puebla, au Mexique, au lieu de Wolfsburg. Une nouvelle version de l’ID.3 pourrait également faire son apparition sur le marché.

Les promesses pour 2030 et au-delà

Pour 2030, Volkswagen s’apprête à lancer sa nouvelle plateforme modulaire SSP, développée en collaboration avec Rivian. Bien que prévu initialement pour 2026, le lancement de cette plateforme a été retardé. La neuvième génération du Golf devrait être le premier modèle à en bénéficier, tout en continuant la production de l’actuelle génération à moteur thermique. Dans le même temps, le T-Roc III sera également conçu sur cette base technique partagée. Enfin, en 2031, la première version entièrement électrique du Golf GTI pourrait voir le jour, avec des prototypes déjà en phase de tests sur des pistes secrètes.