La nouvelle voiture de Karma : un coupé électrique à autonomie prolongée qui fait sensation.

Un nouveau modèle pour Karma Automotive : l’Amaris

Karma Automotive, malgré une histoire parsemée d’hauts et de bas durant cette dernière décennie, poursuit le développement de nouveaux véhicules. Hier, la marque a dévoilé l’Amaris, un coupé électrique à deux portes avec une autonomie prolongée, incarnant la dernière évolution de la ligne de design Comet de la marque.

Caractéristiques du Karma Amaris

L’Amaris repose sur une architecture de châssis évoluée entièrement en aluminium provenant du Revero, avec une carrosserie en fibre de carbone et en aluminium. Elle est dotée de roues en aluminium forgé de 22 pouces, d’un capot type « clamshell » et d’un aileron arrière traversant, adoptant un design destiné à la production. Pour un style supplémentaire, des sorties d’échappement latérales sont également présentes, bien que l’échappement soit connecté à un générateur à essence de quatre cylindres, conçu pour recharger la batterie.

Performance et spécifications

Karma annonce que l’Amaris aura un groupe motopropulseur puissant avec un générateur à essence. La marque prétend que la voiture atteindra 60 miles par heure au départ dans moins de 3,5 secondes et pourra franchir une vitesse de pointe estimée à 165 miles par heure, renforçant ainsi son apparence sportive et aérodynamique.

Les décisions stratégiques de Karma

Karma a également révélé que la Gyesera, présentée pour la première fois l’année dernière, sera désormais commercialisée comme un véhicule électrique à autonomie prolongée plutôt qu’un véhicule purement électrique à batterie. Cette décision de la part de Karma répond à des changements dans la demande à court terme pour les véhicules électriques. D’autres constructeurs automobiles ont récemment réévalué leurs plans concernant les véhicules électriques et effectuent des changements similaires pour répondre à la demande des consommateurs. Par ailleurs, Karma retardera le lancement du Kaveya EV de 1 000 chevaux jusqu’en 2027.

Perspectives d’avenir

Le président de l’entreprise, Marques McCammon, a déclaré que Karma souhaite développer une gamme de véhicules offrant « une performance exceptionnelle en matière de couple et de performance électrique, tout en garantissant une autonomie sans souci. » Karma prévoit de commencer la production de l’Amaris au quatrième trimestre de 2026, avec des annonces de prix prévues proche de la date de lancement du véhicule.