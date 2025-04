La voiture la plus fabriquée en France en 2024 n’est pas d’origine française

En 2024, un fait insolite a marqué l’industrie automobile française : la voiture la plus produite dans le pays n’était pas de fabrication française. Une situation inattendue qui témoigne des dynamiques changeantes du marché automobile et des collaborations internationales de plus en plus courantes dans le secteur.

Une icône nippone sur le podium français

Le monde automobile a de quoi être surpris ! En 2024, la voiture la plus fabriquée sur le sol français n’est pas un modèle de marque nationale. C’est bel et bien la Toyota Yaris Cross, ce crossover urbain japonais, qui détient la première place du podium. Fabriquée dans le site d’Onnaing, près de Valenciennes, cette petite hybride a su charmer les foules, confirmant son succès pour la deuxième année consécutive. Avec 206 679 unités produites, elle continue de conquérir le marché européen.

Une place de leader confortée

Pourquoi ce modèle a-t-il connu un tel succès ? Ses meilleures ventes en Europe s’expliquent par sa popularité en Italie, en France, en Allemagne et en Angleterre. Cela prouve que le charme nippon opère partout en Europe. Avec un look dynamique, des caractéristiques techniques solides, et une réputation de fiabilité, la Toyota Yaris Cross a tout pour plaire. En 2023, 200 025 exemplaires avaient été produits, et le modèle continue à croître en % de production annuelle.

Peugeot en embuscade

Les marques françaises ne restent cependant pas inactives. La Peugeot 3008, un SUV compact bien connu, s’est hissé à la seconde place avec 127 017 exemplaires produits en 2024, marquant une croissance de 14% par rapport à l’année précédente. Cette dernière est suivie par la Peugeot 308, une représentante de la sobriété et de l’élégance made in France, qui a vu sa production légèrement diminuer.

Comparaison des chiffres de production

Modèle Nombre d’exemplaires produits en 2024 Toyota Yaris Cross 206 679 Peugeot 3008 127 017 Peugeot 308 92 962

Entre innovation et tradition

L’industrie automobile française fait face à une concurrence mondiale croissante. La victoire de la Yaris Cross sur le territoire hexagonal montre que le paysage automobile est en pleine évolution. En effet, les goûts des consommateurs sont de plus en plus portés vers des véhicules mêlant technologie avancée et performances de qualité. Les constructeurs franco-européens, comme Peugeot, continuent donc à jouer un rôle déterminant tout en s’adaptant aux nouvelles tendances.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Stellantis : Retour d'un leader charismatique alors que Carlos Tavares se retire Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!