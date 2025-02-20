Musk parviendra-t-il à réaliser un nouvel exploit sur le marché ? X recherche des fonds frais avec une valorisation de 44 milliards de dollars.

Elon Musk en quête de nouveaux financements pour X

La société de médias sociaux d’Elon Musk, X, anciennement connue sous le nom de Twitter, cherche à lever de nouveaux fonds avec une évaluation fixée à 44 milliards de dollars, le même montant qu’a payé Musk lors de l’acquisition de la plateforme en 2022, selon Bloomberg. Ce processus représente la première tentative de la société d’obtenir des investissements extérieurs depuis que Musk a privatisé l’entreprise, témoignant d’une confiance renouvelée dans ses perspectives financières malgré les turbulences passées.

Un changement de sentiment chez les investisseurs

Les discussions concernant le financement restent incertaines, et la société pourrait modifier les conditions ou abandonner le processus. La recherche d’un nouveau capital reflète un changement dans la perception concernant l’empire commercial de Musk. Depuis l’élection de l’ancien président Donald Trump, l’action de Tesla a augmenté de plus de 40 %, tandis que SpaceX a récemment atteint une évaluation de 350 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande entreprise technologique privée au monde.

Musk et la montée de xAI

Le projet d’intelligence artificielle de Musk, xAI, serait également à la recherche de nouveaux financements, avec une valorisation cible d’environ 75 milliards de dollars. X détient une participation de 6 milliards de dollars dans cette startup d’IA. L’association de plus en plus visible de Musk avec Trump a modifié la façon dont certains investisseurs envisagent l’avenir de X. Les partisans estiment que cette orientation politique pourrait aider à faire avancer ses intérêts commerciaux, rendant X un investissement plus attractif malgré des préoccupations antérieures.

Cette évolution de la perception se reflète dans l’amélioration des perspectives d’endettement de la société. La semaine dernière, Morgan Stanley a finalisé la vente de 3 milliards de dollars de dette de X sans offrir de remise, un mouvement inhabituel qui indique une forte demande des investisseurs. Les acheteurs potentiels auraient auparavant hésité à acquérir cette dette.

Le rôle clé des marchés privés dans la stratégie de Musk

Les nouvelles discussions de financement font également suite à une réduction significative par Fidelity Investments, qui avait diminué de 70 % la valeur de sa participation dans X à la fin de l’année dernière. Musk s’est souvent tourné vers des investisseurs privés pour alimenter ses projets ambitieux. En plus de X, sa startup d’IA, xAI, courtise également activement des investisseurs dans le cadre d’une initiative plus vaste pour étendre ses capacités technologiques.

Les investisseurs qui ont soutenu l’acquisition originale de Twitter par Musk incluent des noms majeurs tels qu’Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et le Qatar Investment Authority. Il demeure incertain si ces entreprises participeront à la dernière levée de fonds. Alors que X s’adapte au paysage évolutif des médias sociaux, la capacité de Musk à maintenir une évaluation de 44 milliards de dollars souligne à la fois son influence sur les marchés privés et la volonté des investisseurs de parier sur sa vision à long terme.