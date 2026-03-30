Un Mois après le Début du Conflit, les Courtiers Gardent espoir : « Ce qui se Démarque, c’est la Capacité de Dubaï à Maintenir son Élan »

Résumé

Malgré les tensions géopolitiques et des bombardements récents, les entreprises de services financiers basées à Dubaï ont prouvé leur résilience. Les acteurs du marché affirment que leurs opérations quotidiennes restent intactes, témoignant de la solidité des fondamentaux économiques de la région.

Les entreprises poursuivent leurs activités normalement

« Chez Saxo, notre modèle opérationnel est construit autour de la résilience, de la continuité numérique et de la redondance multi-juridictionnelle », a déclaré Damian Hitchen, responsable régional de l’APAC et du MENA chez Saxo Bank. « L’environnement actuel n’a pas perturbé notre capacité à servir nos clients ou les marchés. »

Rabi Al Yassin, responsable régional du MENA chez Axi, a également souligné que « la vie quotidienne à travers le pays est restée stable, avec des entreprises fonctionnant comme d’habitude et aucune perturbation matérielle dans les secteurs clés. Cela reflète les solides fondamentaux économiques des Émirats et un environnement réglementaire bien établi. »

Un effort collectif vers la résilience

Cependant, la résilience de la ville ne s’est pas construite du jour au lendemain. Cela a nécessité un effort collectif de la part du gouvernement et de la communauté d’affaires. Zack Hashemi, directeur régional de Leverate aux Émirats, a déclaré : « Ce qui a marqué cette période, c’est la capacité de Dubaï à maintenir son élan. »

« Il y a une confiance stable au sein de la communauté d’affaires ici, ce qui témoigne de la force de cette ville. Le secteur fintech à Dubaï repose sur des bases solides, et cela se voit dans la manière dont les entreprises ont réagi. »

La sécurité que Dubaï offre attire aussi de nombreuses entreprises de courtage. Pourtant, cette perception de sécurité a-t-elle été ébranlée par le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran ? Il semble que non.

Ainsi, même en période de conflit, les entreprises de Dubaï continuent d’innover et de s’adapter, confirmant ainsi la résilience et l’agilité du secteur financier. Une dynamique qui rassure autant les investisseurs que les clients, malgré les incertitudes géopolitiques ambiantes.