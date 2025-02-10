Saxo Australia vendu à un fournisseur de technologie sud-africain : un nouveau départ imminent

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Acquisition de Saxo Australia par DMA : Un nouveau tournant stratégique La division australienne de Saxo Bank, Saxo Australia, a changé de mains avec l’acquisition d’une participation majoritaire par DMA, une entreprise technologique basée à Johannesburg. Cet événement, annoncé ce lundi, renforce les ambitions de DMA sur le marché australien tout en marquant une évolution…

Acquisition de Saxo Australia par DMA : Un nouveau tournant stratégique

La division australienne de Saxo Bank, Saxo Australia, a changé de mains avec l’acquisition d’une participation majoritaire par DMA, une entreprise technologique basée à Johannesburg. Cet événement, annoncé ce lundi, renforce les ambitions de DMA sur le marché australien tout en marquant une évolution pour Saxo Bank dans un contexte de révision stratégique.

Saxo à la recherche de nouveaux investisseurs

Cette acquisition survient alors que Saxo Bank cherchait à vendre des parts de sa branche australienne après une tentative infructueuse de rendre l’entreprise publique. Selon des sources, plusieurs offres ont été reçues, mais la société danoise n’a pas encore confirmé ces informations.

Dans le cadre de cette transaction, DMA a précisé qu’elle détient désormais 80,1 % de l’entreprise australienne, tandis que Saxo Bank conservera 19,9 %. Cette dilution s’accompagne d’une réflexion stratégique de la part de la maison mère danoise, qui cherche à renforcer sa position en Asie-Pacifique.

Un partenariat prometteur pour les conseillers financiers australiens

Richard North, PDG de DMA, a déclaré : « Nous pensons que l’offre de plateforme de DMA apportera des bénéfices tangibles aux conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine australiens. Nous continuerons de fournir un service de haute qualité pour les clients autonomes. »

Ce partenariat est présenté comme une synergie entre les deux entités. « Ce sera le meilleur de Saxo et le meilleur de DMA, ce qui représente le meilleur choix sur le marché pour les investisseurs à chaque étape de leur parcours », a-t-il ajouté.

La finalisation de la transaction est prévue pour la seconde moitié de 2025, même si les détails financiers restent inconnus. Pendant une période de transition, Saxo Australia conservera son identité de marque et son personnel, incluant son directeur général, Adam Smith.

« Nous veillerons à garantir une transition fluide sans perturber les services et l’accès aux plateformes pour nos clients », a déclaré Smith. « Nos clients ne constateront aucune interruption dans le service, la gamme de produits ou l’accès à la plateforme. Nous sommes ravis de nous associer à DMA et croyons que cela transformera le marché pour les clients australiens. »

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte où plusieurs mouvements récents dans le secteur ont été notés, comme la vente de l’entreprise australienne par Admirals et le rachat d’OANDA par le prop firm FTMO.