Exclusif : Les Amiraux cèdent leur filiale australienne au courtier offshore PU Prime

Admirals cède son entité australienne à PU Prime

Admirals, anciennement connu sous le nom d’Admiral Markets, a procédé à la vente de sa filiale australienne à PU Prime, un autre courtier spécialisé dans le forex et les contrats sur différence (CFDs). Cette acquisition permet à PU Prime de détenir une licence de services financiers australien (AFS).

La sortie d’Admirals d’Australie

Selon le registre de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), l’entité australienne d’Admirals a été renommée PU Prime Trading le 25 janvier 2025. Admirals a annoncé la vente de sa filiale australienne en décembre dernier à une « partie non liée », sans en révéler le nom. Bien que l’annonce ait été succincte, elle a indiqué que la vente devrait avoir un impact positif sur le bénéfice net du groupe estonien et « rationaliser ses opérations en conformité avec sa stratégie principale ». La société a également souligné que cette cession permettrait d’« optimiser son focus géographique ».

Renforcement de la présence de PU Prime en Australie

PU Prime, qui a jusqu’à présent opéré depuis des localités offshore, semble se renforcer dans la région Asie-Pacifique grâce à la nouvelle licence australienne. Fondée en 2015, la société détient déjà des licences opérationnelles à l’île Maurice, aux Seychelles et en Afrique du Sud. Cependant, PU Prime n’a pas encore commencé à accueillir des clients sous la nouvelle licence australienne. Le service clientèle offshore du courtier n’est pas en mesure de préciser quand l’intégration des traders australiens commencera.

D’autre part, Admirals est basé en Estonie et possède des licences au Royaume-Uni, à Chypre, en Jordanie, en Afrique du Sud, au Canada, au Kenya et aux Seychelles, en plus de sa licence nationale. Récemment, l’entreprise a repris l’acceptation de nouveaux clients sous son entité chypriote après une pause d’environ dix mois. « Cette décision est liée à nos efforts pour nous conformer et nous adapter aux recommandations du régulateur CySEC et n’affecte que nos activités dans les pays de l’UE », a déclaré Alexander Tsikhilov, PDG et co-fondateur d’Admirals.

Finance Magnates a récemment rapporté qu’Admirals a terminé l’exercice fiscal 2024 avec une perte nette de 1,6 million d’euros, une amélioration significative par rapport à la perte de 9,7 millions d’euros en 2023. Cependant, les opérations de l’entreprise ont montré des signes de faiblesse, avec une diminution de 52 % du nombre de clients actifs, qui s’établit à 43 332. Ses revenus nets de trading ont chuté de 6 % pour atteindre 38,4 millions d’euros, contre 40,9 millions en 2023.