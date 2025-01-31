Le Duel Ultime : Deux Courtiers pour une Seule Marque

Le Rebranding Controversé de BCS Markets en Ultima Markets

Le courtier offshore BCS Markets, anciennement connu sous le nom de BCS Forex, a récemment entrepris un rebranding en se renommant Ultima Markets. Néanmoins, cette décision suscite des interrogations, car un autre courtier portant déjà ce nom existe sur le marché. Cet article examine les implications de cette évolution pour les deux entités.

Les Détails du Changement de Nom

Bien que la société n’ait pas effectué d’annonce publique, des archives Internet révèlent que BCS Markets a opéré cette transformation de marque plus tôt ce mois-ci. L’entreprise continue d’utiliser la même adresse web, “bcsmarkets.com.”

Précédemment sous la gestion de BCS Markets LLC, la société a discrètement enregistré une nouvelle entité, Ultima Markets SV LLC, à Saint-Vincent et aux Grenadines, à la même adresse physique que son entité précédente.

Il est important de noter que l’autre marque Ultima Markets opère depuis 2016, offrant des dérivés de gré à gré tels que des paires de devises et des CFD d’autres actifs. Ce courtier est enregistré dans des juridictions telles que l’île Maurice, l’Afrique du Sud et Chypre.

Les Risques de Conflit de Marque

La question qui se pose est de savoir si ce rebranding pourra entraîner des actions légales de la part de l’ultime Ultima Markets. En effet, deux entreprises avec la même marque évoluant dans le même secteur dans une optique mondiale soulèvent des enjeux complexes.

« Nous avons constaté qu’un autre courtier pourrait utiliser le nom Ultima Markets, ce qui pourrait provoquer de la confusion parmi les traders », a déclaré un porte-parole d’Ultima Markets au site Finance Magnates. « Nous sommes en train d’examiner la situation et prendrons toutes les mesures nécessaires, y compris des recours juridiques, pour protéger nos traders et notre marque. »

Le représentant a également assuré que l’entreprise s’engageait à résoudre cette affaire avec diligence tout en tenant informée sa communauté des mises à jour significatives. « La protection des intérêts de nos traders et le maintien de notre réputation restent nos priorités absolues », a-t-il ajouté.

Antécédents de Rebranding

Les sites web des deux marques, initiale et rebrandée, revendiquent des droits d’auteur sur leur marque respective. Ce rebranding n’est pas le premier pour BCS Markets, qui avait déjà changé de nom en avril 2021 pour se dissocier de sa maison mère russe. À ce moment-là, l’unité offshore a également migré vers un nouveau domaine.

Ce dernier rebranding rapide semble indiquer une volonté de la part du courtier offshore de se distancier de ses activités en Russie. Le mois dernier, la société a également informé ses clients qu’elle ne permettrait plus les paiements via BCS Bank, qui est également sous le contrôle du groupe BCS.

« Le service est fourni par une entreprise non résidente, Ultima Markets SV LLC, enregistrée sous la juridiction de SVG, qui n’est pas soumise à la réglementation de la Fédération de Russie », mentionne son site web russe. « Ultima Markets SV LLC, qui fournit des services de trading de contrats CFD, est responsable de ces services conformément à la loi applicable. Ultima Markets SV LLC n’opère pas et ne fournit pas de services sur les marchés financiers à un nombre illimité de personnes sur le territoire de la Fédération de Russie. »

Il convient de noter que ce même texte était déjà utilisé lorsque la plateforme était connue sous le nom de BCS Markets. L’entreprise a simplement modifié le nom de l’entité de BCS Markets à Ultima Markets SV LLC, tandis que les mentions dans le pied de page du site web ont seulement été mises à jour dans la version russe, la version anglaise continuant d’utiliser BCS Markets.