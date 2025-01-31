Salah, Davies, Kimmich et d’autres stars : les contrats expirant en 2025, une aubaine pour les négociations dès le 1er janvier !

Le marché des transferts d’hiver s’ouvre en janvier 2025, offrant de nouvelles opportunités aux clubs de football européens. De nombreux joueurs, dont certains parmi les plus talentueux, sont désormais libres de négocier leur avenir. Les transferts s’annoncent palpitants et pourront redessiner le paysage du football européen.

Kimmich, Salah et Davies : où iront-ils jouer ?

Les noms de Joshua Kimmich, Mohamed Salah et Alphonso Davies circulent sur toutes les lèvres. Actuellement, les rumeurs vont bon train, mais les grands clubs européens semblent prêts à investir pour signer ces joueurs d’exception. Mohamed Salah attend le dernier moment pour décider de son avenir, bien qu’aucun progrès n’ait été enregistré dans ses négociations de renouvellement. Selon des sources anglaises, il pourrait finalement rester à Liverpool.

Du côté du Bayern Munich, la direction est consciente qu’il sera difficile de retenir Alphonso Davies. Alors qu’une rumeur évoquait un transfert à Barcelone avec Hansi Flick, les problèmes économiques des Blaugrana compliquent désormais toute transaction. Cette situation laisse présager un bouleversement au sein de l’effectif d’origine bavaroise, avec un départ potentiel de Joshua Kimmich envisagé pour juin, à moins qu’il ne prenne une décision rapide.

Le cas Dani Olmo

Barcelona continue de faire face à des complications concernant l’enregistrement de Dani Olmo. Le joueur, qui a coûté 50 millions d’euros, pourrait se retrouver libre de tout contrat si le club ne parvient pas à résoudre sa situation financière.

Messi et Ronaldo, agents libres

De manière surprenante, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont tous deux agents libres. Concernant le joueur de l’Inter Miami CF, il dispose d’une option d’un an pour rester en MLS, mais il pourrait théoriquement disputer sa dernière saison de football aux États-Unis en 2025. Les rumeurs abondent autour d’un potentiel retour avec Pep Guardiola à Manchester City, en pleine crise, où il pourrait les aider à sortir du creux.

Cristiano Ronaldo joue également sa dernière saison avec Al-Nassr et chercherait une nouvelle équipe en Europe pour clore sa carrière. Selon les dernières informations, un retour à Sporting CP, son club formateur et actuellement en pleine forme en Champions League, serait envisageable.