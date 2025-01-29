Mohamed Salah fait une annonce bouleversante pour Liverpool alors que les négociations piétinent.

Mohamed Salah confirme qu’il est dans la dernière année de son contrat avec le Liverpool FC. L’attaquant égyptien révèle que les négociations pour le prolongement de son contrat à Anfield sont au point mort, malgré son statut de joueur-star du club de la Premier League.

La fin d’une époque imminente

Avec 20 buts et 17 passes décisives en seulement 26 matchs sous la direction de leur nouvel entraîneur, Arne Slot, beaucoup s’attendaient à ce que la priorité numéro un de Fenway Sports Group soit de conserver les services de cet ailier de 32 ans. Cependant, avec son contrat qui expire en juillet 2025, la séparation semble inévitable, près de huit ans après son transfert de la Roma en Italie au club le plus titré d’Angleterre.

Les fans s’inquiètent pour l’avenir du meilleur buteur actuel de Premier League, qui a aidé le club à remporter son premier titre de champion depuis 1990. Pourtant, il semble que ni l’attaquant ni la direction ne soient prêts à faire des concessions sur leurs exigences.

Une décision à prendre bientôt

Alors que la fenêtre de transfert de janvier s’ouvre et qu’il deviendra agent libre dans six mois, Salah peut désormais signer un pré-accord avec un club hors d’Angleterre, confirmant presque que son temps à Liverpool touche à sa fin.

« La première chose sur ma liste était de remporter la Premier League avec Liverpool », a déclaré Salah à Sky Sports. « C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré celui que nous avons gagné comme nous le souhaitions. »

« De plus, en revenant ici, c’est ma dernière année au club, donc je veux faire quelque chose de spécial pour la ville. Voilà ce qui m’occupe l’esprit. »

Salah a également ajouté concernant son avenir : « Jusqu’à présent, oui. Ce sont les six derniers mois. Il n’y a pas de progrès de ce côté. Nous sommes loin de tout progrès. Donc, nous devons simplement attendre et voir. »

Quelles sont les prochaines rencontres de Liverpool ?

Liverpool mène actuellement le classement de la Premier League avec six points d’avance sur Arsenal, bien qu’ils aient joué un match de moins que l’équipe londonienne de Mikel Arteta. Ils surclassent également Manchester City, les champions en titre, de 14 points après 18 matchs.

Les Reds affronteront leur rival Manchester United à Anfield le dimanche 5 janvier. Le match débutera à 11h30 ET/08h30 PT pour le public américain.

United se trouve actuellement à la 14e place avec 22 points, frôlant dangereusement la zone de relégation à mi-saison.