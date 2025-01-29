FXIFY Futures fait ses débuts : la société de trading prop s’attaque au marché des contrats à terme

FXIFY Lance sa Nouvelle Plateforme de Futures

Deux mois après le lancement de sa « version bêta privée » et l’inscription de plus de 100 000 traders impatients de participer à la « bêta ouverte », la société de trading propriétaire FXIFY a officiellement lancé sa plateforme de futures sur le marché. Ce lancement marque un tournant pour l’entreprise qui souhaite diversifier ses offres au-delà des CFD Forex.

Des Débuts Prometteurs pour FXIFY Futures

Comme l’a rapporté Finance Magnates il y a plus de deux mois, FXIFY Futures était initialement disponible uniquement en version test et n’a pas fait l’objet de campagnes promotionnelles importantes de la part de la société. Cependant, selon des annonces officielles sur les réseaux sociaux, FXIFY Futures est devenu pleinement opérationnel fin janvier. Le site internet officiel de la plateforme propose désormais aux traders la possibilité d’acquérir des challenges avec un capital simulé allant jusqu’à 450 000 $.

« Bonjour à tous, l’attente est enfin terminée », a annoncé l’entreprise sur Discord. « FXIFY Futures est désormais officiellement en ligne, et notre site principal est opérationnel. » La société propose « des jours de trading illimités, des données de niveau 1 gratuites et jusqu’à 100 % de partage des performances. »

Une Expansion Stratégique dans le Marché des Futures

FXIFY n’est pas un nouveau venu sur le marché du trading propriétaire. Elle est issue de FXPIG, un courtier en FX/CFD au nom unique. Récemment, l’entreprise a élargi ses offres en ajoutant des options de trading de cryptomonnaies à son portefeuille, déjà riche en devises, actions et matières premières.

Dans quelques mois, FXIFY – la marque mère de FXIFY Futures – célébrera son deuxième anniversaire sur le marché. En attendant, elle a introduit un programme de financement instantané permettant aux traders d’accéder immédiatement au capital, sans passer par des challenges traditionnels.

Bobby Winters, co-fondateur de FXIFY et PDG de FXPIG, a déclaré : « Nos 20 ans d’expérience dans l’industrie du courtage Forex nous distinguent des autres entreprises de trading propriétaire. Nous savons ce qu’il faut pour offrir à nos clients la meilleure expérience – des plateformes de trading à l’exécution, en passant par le support client et les programmes d’évaluation. Cela donne à nos traders la confiance dont ils ont besoin pour naviguer dans cet environnement en constante évolution et se concentrer sur l’essentiel : le trading et les paiements. »

La pénétration du marché des futures pourrait être une réponse stratégique aux restrictions telles que l’interdiction de MetaQuotes et les limitations concernant le service aux investisseurs basés aux États-Unis. Les contrats à terme offrent peut-être un moyen de contourner ces barrières.

FXIFY rejoint un nombre croissant de sociétés de trading propriétaires qui, après s’être spécialisées dans le trading de CFD, étendent désormais leurs activités aux marchés de futures. FunderPro a suivi ce chemin à la mi-novembre, tandis que Traddoo s’est lancé fin octobre par le biais d’un partenariat avec TradersLaunch. La société controversée The Funded Trader a fait un mouvement similaire plus tôt en lançant The Funded Futures, tandis que MyFundedFX a été l’un des pionniers de cette transition, en créant une entité indépendante appelée MyFundedFutures.