Le Fiat Grande Panda est enfin disponible : découvrez prix, gamme et caractéristiques de ce SUV prometteur !

Le Fiat Grande Panda : Un SUV Prometteur Sur le Point d’Entrer sur le Marché

Dans quelques semaines, les concessionnaires vont accueillir le Fiat Grande Panda, un SUV qui pourrait bien devenir un best-seller de l’année. Alliant praticité, coût abordable et fonctionnalité, il rivalise directement avec des modèles comme le Citroën C3. Ce nouvel arrivant se positionne dans le segment B, offrant une motorisation hybride et entièrement électrique.

Un Design Inspiré de l’Original

Le design du Fiat Grande Panda rappelle le modèle légendaire des années 80. Avec ses dimensions compactes de 3,99 mètres de long, 1,57 mètre de haut et 1,76 mètre de large (sans les miroirs), le véhicule propose un espace suffisant pour cinq passagers. Les détails esthétiques tels que le logo « Panda » en bas-relief et les lampes LED PXL ajoutent une touche rétro au modèle. De plus, des protections argentées accentuent son allure robuste.

Un Espace Intérieur Bien Pensé

Le Grande Panda se distingue par son vaste espace intérieur. Son aménagement intelligent permet de transporter confortablement jusqu’à cinq personnes tout en offrant un des meilleurs volumes de chargement de son segment, avec un coffre de 361 litres dans sa version électrique. Les détails de finition à l’intérieur, notamment un coloris appelé Blu Tasmania, apportent une ambiance dynamique au véhicule. Le tableau de bord de 10 pouces ainsi qu’une radio digitale de 10,25 pouces soulignent une esthétique unique inspirée de l’architecture italienne.

Des Moteurs Innovants

Le Fiat Grande Panda est disponible en versions électrique et hybride. Le modèle électrique, avec une batterie de 44 kWh et un moteur de 83 kW (113 ch), offre une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP. Il atteint une vitesse maximale de 132 km/h et peut passer de 0 à 50 km/h en seulement 4,2 secondes. Pour les recharges, il propose diverses options, y compris une recharge rapide de 100 kW qui permet de remplir la batterie en 27 minutes.

La version hybride, quant à elle, est équipée d’un moteur turbo de 1,2 litre avec 100 ch. Elle utilise une batterie lithium-ion de 48 volts pour optimiser l’efficacité et la souplesse du véhicule lors des accélérations, tout en récupérant de l’énergie lors de la décélération.

Options et Tarifs du Marché

Le Grande Panda électrique sera proposé à un prix de départ inférieur à 25 000 euros en Europe, tandis que la version hybride débute à moins de 19 000 euros. Les finitions varient, avec des options allant du modèle Pop d’entrée de gamme à la version haut de gamme La Prima, qui se distingue par des matériaux de qualité et un style modernisé. La finition Icon, quant à elle, intègre des technologies pratiques comme un système d’infodivertissement avancé et des fonctionnalités de confort.

Le Fiat Grande Panda se présente comme un choix judicieux pour les consommateurs à la recherche d’un SUV abordable, fonctionnel et respectueux de l’environnement.