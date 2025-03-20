Dallas : la tentative 'désespérée' de Doncic pour attirer Davies au Real Madrid : 'Je te l'offre si tu viens...'

Dallas : la tentative ‘désespérée’ de Doncic pour attirer Davies au Real Madrid : ‘Je te l’offre si tu viens…’

Rédaction :Sophie Ducrocher

Luka Dončić, star des Dallas Mavericks, et Alphonso Davies, défenseur de Bayern Munich, ont récemment partagé un moment cocasse sur le parquet des Lakers. Ce dernier a tenté d’échanger son maillot avec l’ailier slovène, mais avec une condition amusante qui a suscité le rire des spectateurs.

Une Proposition Surprenante de Doncic

« Tu viens à Madrid ? Je te donnerai mon maillot si tu viens à Madrid », a plaisanté Dončić en s’adressant à Davies. Ce dernier a été contraint de répondre avec humour : « Ça n’a pas l’air d’arriver, ça n’a pas l’air d’arriver. »

Le Soap Opera entre Davies et le Real Madrid

Cette petite blague fait écho à un feuilleton qui a impliqué Alphonso Davies et le Real Madrid, résolu en février dernier, lorsque le Bayern Munich a annoncé le renouvellement du contrat du latéral jusqu’en 2030. Ce retour à la réalité rappelle les nombreuses spéculations sur l’avenir de Davies et l’intérêt des grands clubs européens pour le talent du joueur canadien.

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