découvrez les essais libres de la f1 aux pays-bas en 2024 : suivez les performances des pilotes sur le circuit, les temps forts et les dernières actualités de cette course palpitante à zandvoort.

DIRECT F1 – Suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024 !

Rédaction :Antoine Blondain

Bienvenue à tous les passionnés de Formule 1 ! Plongez au cœur de l’action et suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024. Restez connectés pour ne rien manquer des performances et des rebondissements sur le circuit. Le suspense est à son comble, alors préparez-vous à vivre des moments intenses et palpitants !

Red Bull face à la concurrence

découvrez les essais libres 2 du grand prix des pays-bas 2024, où les pilotes vont affronter les défis du circuit emblématique. suivez les performances, les stratégies et les moments clés qui façonneront la course. ne manquez pas cette occasion de vivre l'excitation du monde de la formule 1!

La Formule 1 est de retour aux Pays-Bas pour la 15ème manche du championnat, du 23 au 25 août 2024. Quatre semaines après la victoire de Lewis Hamilton à Spa, les écuries se retrouvent à Zandvoort pour une nouvelle bataille. Red Bull, malgré sa place de leader, commence à ressentir la pression derrière elle. Son avance au classement des constructeurs se réduit, notamment après la disqualification de George Russell en Belgique.

McLaren, actuellement deuxième, reste à 42 points de Red Bull et pourrait théoriquement prendre la tête du championnat si un doublé était réalisé ce week-end, un scénario peu probable certes, mais pas impossible. Quant à Ferrari, elle continue de poursuivre avec acharnement ses concurrents, restant à 63 points de Red Bull. Leur objectif à Zandvoort est de rester au contact des meilleures équipes, avant d’aborder des circuits plus adaptés à la SF-24.

Le circuit de Zandvoort

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Le circuit de Zandvoort, célèbre pour son tracé sinueux et technique, promet un spectacle palpitant. Voici quelques données clés sur ce circuit :

  • Longueur : 4 259 m
  • Virages à gauche : 4
  • Virages à droite : 10
  • Zones de DRS : 2
  • Nombre de tours à parcourir : 72
  • Distance totale parcourue : 306,587 km

Performance de Mercedes

Malgré la disqualification de George Russell en Belgique, Mercedes reste une force à ne pas sous-estimer grâce aux performances de Lewis Hamilton. Sa seconde victoire en trois courses témoigne du retour en forme de l’équipe. Il reste à voir à Zandvoort si cette dynamique pourra être maintenue.

Programme des essais libres

Pour ceux qui souhaitent suivre les essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, voici le programme TV :

SéanceDateHoraireSur quelle chaine TV ?
Essais libres 1Vendredi 23 août 202412h30 – 13h30Canal+ Sport
Essais libres 2Vendredi 23 août 202416h00 – 17h00Canal+ Sport
Essais libres 3Samedi 24 août 202411h30 – 12h30Canal+ Sport

Comparaison des performances des écuries

ÉcuriePosition au Championnat des ConstructeursÉcart en Points
Red Bull1ère place0 (Référence)
McLaren2ème place42 points
Ferrari3ème place63 points
Mercedes4ème place75 points

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