DIRECT F1 – Suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024 !

Bienvenue à tous les passionnés de Formule 1 ! Plongez au cœur de l’action et suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024. Restez connectés pour ne rien manquer des performances et des rebondissements sur le circuit. Le suspense est à son comble, alors préparez-vous à vivre des moments intenses et palpitants !
Sommaire
Red Bull face à la concurrence
La Formule 1 est de retour aux Pays-Bas pour la 15ème manche du championnat, du 23 au 25 août 2024. Quatre semaines après la victoire de Lewis Hamilton à Spa, les écuries se retrouvent à Zandvoort pour une nouvelle bataille. Red Bull, malgré sa place de leader, commence à ressentir la pression derrière elle. Son avance au classement des constructeurs se réduit, notamment après la disqualification de George Russell en Belgique.
McLaren, actuellement deuxième, reste à 42 points de Red Bull et pourrait théoriquement prendre la tête du championnat si un doublé était réalisé ce week-end, un scénario peu probable certes, mais pas impossible. Quant à Ferrari, elle continue de poursuivre avec acharnement ses concurrents, restant à 63 points de Red Bull. Leur objectif à Zandvoort est de rester au contact des meilleures équipes, avant d’aborder des circuits plus adaptés à la SF-24.
Le circuit de Zandvoort
Le circuit de Zandvoort, célèbre pour son tracé sinueux et technique, promet un spectacle palpitant. Voici quelques données clés sur ce circuit :
- Longueur : 4 259 m
- Virages à gauche : 4
- Virages à droite : 10
- Zones de DRS : 2
- Nombre de tours à parcourir : 72
- Distance totale parcourue : 306,587 km
Performance de Mercedes
Malgré la disqualification de George Russell en Belgique, Mercedes reste une force à ne pas sous-estimer grâce aux performances de Lewis Hamilton. Sa seconde victoire en trois courses témoigne du retour en forme de l’équipe. Il reste à voir à Zandvoort si cette dynamique pourra être maintenue.
Programme des essais libres
Pour ceux qui souhaitent suivre les essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, voici le programme TV :
|Séance
|Date
|Horaire
|Sur quelle chaine TV ?
|Essais libres 1
|Vendredi 23 août 2024
|12h30 – 13h30
|Canal+ Sport
|Essais libres 2
|Vendredi 23 août 2024
|16h00 – 17h00
|Canal+ Sport
|Essais libres 3
|Samedi 24 août 2024
|11h30 – 12h30
|Canal+ Sport
Comparaison des performances des écuries
|Écurie
|Position au Championnat des Constructeurs
|Écart en Points
|Red Bull
|1ère place
|0 (Référence)
|McLaren
|2ème place
|42 points
|Ferrari
|3ème place
|63 points
|Mercedes
|4ème place
|75 points
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!