DIRECT F1 – Suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024 !

Bienvenue à tous les passionnés de Formule 1 ! Plongez au cœur de l’action et suivez en direct les essais libres 2 du Grand Prix des Pays-Bas 2024. Restez connectés pour ne rien manquer des performances et des rebondissements sur le circuit. Le suspense est à son comble, alors préparez-vous à vivre des moments intenses et palpitants !

Red Bull face à la concurrence

La Formule 1 est de retour aux Pays-Bas pour la 15ème manche du championnat, du 23 au 25 août 2024. Quatre semaines après la victoire de Lewis Hamilton à Spa, les écuries se retrouvent à Zandvoort pour une nouvelle bataille. Red Bull, malgré sa place de leader, commence à ressentir la pression derrière elle. Son avance au classement des constructeurs se réduit, notamment après la disqualification de George Russell en Belgique.

McLaren, actuellement deuxième, reste à 42 points de Red Bull et pourrait théoriquement prendre la tête du championnat si un doublé était réalisé ce week-end, un scénario peu probable certes, mais pas impossible. Quant à Ferrari, elle continue de poursuivre avec acharnement ses concurrents, restant à 63 points de Red Bull. Leur objectif à Zandvoort est de rester au contact des meilleures équipes, avant d’aborder des circuits plus adaptés à la SF-24.

Le circuit de Zandvoort

Le circuit de Zandvoort, célèbre pour son tracé sinueux et technique, promet un spectacle palpitant. Voici quelques données clés sur ce circuit :

Longueur : 4 259 m

Virages à gauche : 4

Virages à droite : 10

Zones de DRS : 2

Nombre de tours à parcourir : 72

Distance totale parcourue : 306,587 km

Performance de Mercedes

Malgré la disqualification de George Russell en Belgique, Mercedes reste une force à ne pas sous-estimer grâce aux performances de Lewis Hamilton. Sa seconde victoire en trois courses témoigne du retour en forme de l’équipe. Il reste à voir à Zandvoort si cette dynamique pourra être maintenue.

Programme des essais libres

Pour ceux qui souhaitent suivre les essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, voici le programme TV :

Séance Date Horaire Sur quelle chaine TV ? Essais libres 1 Vendredi 23 août 2024 12h30 – 13h30 Canal+ Sport Essais libres 2 Vendredi 23 août 2024 16h00 – 17h00 Canal+ Sport Essais libres 3 Samedi 24 août 2024 11h30 – 12h30 Canal+ Sport

Comparaison des performances des écuries

Écurie Position au Championnat des Constructeurs Écart en Points Red Bull 1ère place 0 (Référence) McLaren 2ème place 42 points Ferrari 3ème place 63 points Mercedes 4ème place 75 points