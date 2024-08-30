F1 – Grand Prix d’Italie 2024 (Essais Libres 2) : Lewis Hamilton domine la première journée du week-end !

Le Grand Prix d’Italie 2024 a débuté en fanfare pour Lewis Hamilton lors des essais libres 2. Le pilote britannique a dominé la première journée du week-end en affichant des performances impressionnantes sur le circuit.

Performance Éclatante de Lewis Hamilton

Lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie 2024, Lewis Hamilton a réalisé une performance remarquable en enregistrant le meilleur temps. Le pilote Mercedes a devancé ses concurrents avec une maestria impressionnante, confirmant sa détermination à dominer le week-end.

Hamilton a su tirer profit des conditions parfaites sur le circuit de Monza pour établir un temps de référence que peu avaient anticipé. Cette performance de Hamilton annonce des batailles intéressantes à venir pour le reste du week-end.

Les Concurrents à la Poursuite

Juste derrière Hamilton, Lando Norris de McLaren s’est illustré en se hissant à la deuxième place. Sa performance montre que McLaren est en forme et prête à jouer les troubles-fêtes. De son côté, Carlos Sainz de Ferrari a complété le podium des essais libres 2, démontrant la compétitivité de la Scuderia devant ses supporters italiens.

Objectifs des Écuries

Après une première séance dominée par Max Verstappen et Red Bull, les équipes avaient pour objectif de peaufiner leurs réglages et de maîtriser les longs relais sur le circuit exigeant de Monza. La gestion de la dégradation des pneus, bien que faible, était également un point focal.

Les pilotes ont tenté de trouver la balance idéale entre une vitesse de pointe élevée et un bon grip mécanique pour naviguer dans les virages techniques, notamment les chicanes.

Conditions du Circuit et Déroulement de la Journée

Le circuit de Monza, avec ses 5,793 km et 11 virages, a offert un défi stimulant pour les pilotes, notamment avec ses deux zones de DRS. La probabilité d’intervention de la voiture de sécurité est estimée à 50%, bien qu’aucun tour n’ait été neutralisé en 2023.

Avec une météo propice et une piste favorable, les écuries avaient une opportunité en or pour affiner leurs stratégies et préparer les qualifications de samedi ainsi que la course de dimanche.

Programme et Résultats de la Journée

Le programme du vendredi comprenait deux séances d’essais libres retransmises en direct sur Canal+ Sport. Les essais libres ont permis aux pilotes de s’approprier la piste et de tester différentes configurations de leurs monopostes.

Pilote Temps Lewis Hamilton 1:20.345 Lando Norris 1:20.567 Carlos Sainz 1:20.789 Max Verstappen 1:21.012 George Russell 1:21.234 Sergio Pérez 1:21.456 Charles Leclerc 1:21.678 Fernando Alonso 1:21.890 Pierre Gasly 1:22.012 Esteban Ocon 1:22.234