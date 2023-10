Sport et science : découvrez les avancées technologiques qui changent tout !

Temps de lecture : 2 minutes

Les innovations technologiques ne cessent d’évoluer, apportant avec elles de nouvelles perspectives dans tous les domaines, y compris le sport.

À l’occasion de la Fête de la Science 2023, nous avons voulu explorer avec vous ces récentes avancées qui impactent le monde du sport et permettent aux athlètes de repousser leurs limites pour atteindre des performances inédites.

Technologies innovantes pour les spectateurs

Les spectateurs peuvent désormais profiter de technologies qui améliorent leur expérience et leur offrent une vision plus complète des événements sportifs.

Citons notamment l’assistance vidéo, désormais utilisée dans plusieurs sports, pour apporter plus d’impartialité et de compréhension aux décisions arbitrales. Mais aussi la goal line technology ou « Système Hawk Eye », déterminant avec précision si un ballon a franchi la ligne de but, éliminant les controverses liées aux erreurs d’appréciation humaine.

Innovations pour les entraîneurs et les athlètes

Les progrès technologiques profitent également aux acteurs du sport, en offrant de nouveaux outils pour optimiser leur préparation, leur performance et leur récupération.

Citons par exemple les capteurs de mouvements qui permettent de mesurer et analyser la biomécanique des athlètes pour améliorer leur technique et éviter les blessures. Mais aussi les textiles connectés et intelligents qui aident à monitorer le rythme cardiaque, la température corporelle et ds données physiologiques en temps réel.

N’oublions pas les applications et plateformes de coaching virtuel qui offrent un suivi personnalisé et adapté aux besoins de chaque sportif. Ainsi que la réalité virtuelle et augmentée permettant de simuler des situations de compétition, et de développer des stratégies de jeu sans avoir besoin de se déplacer sur site.

Des équipements sportifs du futur

Le marché des accessoires Sport & Science a également été bouleversé par l’apparition de nouveaux produits technologiques, notamment la mini bouteille de plongée qui permet de profiter des sports sous-marins sans être encombré par des équipements lourds et volumineux.

Nous avons aussi les robots traceurs de terrain de football gagnant en agilité, précision et rapidité (facilitant la préparation des terrains pour les matchs).

Les lunettes connectées en solitaire permettent quant à elles aux coureurs, cyclistes ou nageurs de visualiser leurs performances. Et ce, en temps réel. Ces derniers ont même la possibilité d’accéder à des exercices vidéo pour s’entraîner.

Téléportation quantique : un futur éloigné pour le sport ?

Si elle semble encore très éloignée du domaine sportif, la téléportation quantique fait rêver les chercheurs et les amateurs de science-fiction.

Cette technologie pourrait-elle un jour transformer le secteur des transports sportifs ou même révolutionner la manière dont nous suivons les compétitions ? Pour l’instant, il ne s’agit que de spéculations, mais cela rappelle à quel point les avancées scientifiques peuvent être surprenantes.

Les progrès en matière de Sport & Science continueront de façon sûre à impacter tous les aspects du sport, que ce soit pour les athlètes, les entraîneurs ou les spectateurs.

Les innovations présentées ici offrent un aperçu des potentiels bénéfices apportés par ces technologies, et il est certain que d’autres avancées viendront bouleverser notre façon de voir et pratiquer le sport dans un futur proche.

