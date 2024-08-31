Grand Prix d’Italie 2024 : La perplexité de Max Verstappen et Red Bull face à la situation !

Le Grand Prix d’Italie 2024 suscite bien des interrogations chez Max Verstappen et l’écurie Red Bull. Face à une situation inattendue, la perplexité règne et les défis s’annoncent de taille.

Red Bull dans l’impasse à Monza

À l’issue des qualifications du Grand Prix d’Italie 2024, l’écurie Red Bull se retrouve en grande difficulté. Le double champion du monde en titre, Max Verstappen, n’a pu faire mieux qu’une septième place, tandis que son coéquipier Sergio Perez s’est qualifié en huitième position. Cette contre-performance est un coup dur pour l’écurie autrichienne qui s’attendait à être plus compétitive.

Déception après Zandvoort

Une semaine seulement après un revers notable à Zandvoort, Red Bull a de nouveau subi la loi de McLaren lors des qualifications à Monza. Le taureau rouge a été relégué à plus de sept dixièmes du temps de pole position de Lando Norris. Pire encore, McLaren s’est même imposée devant Mercedes et Ferrari, créant un gouffre que Red Bull peine à combler.

Une quête de réponses

Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull, n’a pas caché sa perplexité quant à cette chute de performance. « Quelque chose ne fonctionne clairement pas, » déclare-t-il. Malgré des tests probants avec des pneus rodés, les nouveaux pneus ne leur ont pas permis de faire mieux qu’un temps de 1’20”000s, soit un recul significatif. L’écurie doit maintenant comprendre pourquoi de tels écarts existent entre les différents jeux de pneus.

Le défi technologique

Les ingénieurs de l’écurie de Milton Keynes sont à pied d’œuvre pour analyser les données et identifier les causes de cette contre-performance. L’équilibre de la monoplace, un élément clé pour Verstappen, semble absent, ce qui complique davantage la situation. Helmut Marko a déjà exprimé ses craintes sur la menace que représentent les titres de champion du monde désormais en jeu.

McLaren en embuscade

La montée en puissance de McLaren complique encore plus la tâche de Red Bull. « McLaren a réalisé un pas en avant significatif, et nous sommes désormais derrière Ferrari et Mercedes, » admet Christian Horner. Red Bull se doit de trouver une solution efficace rapidement, sous peine de perdre la tête du championnat des constructeurs dès ce week-end.

Tableau Comparatif : Performance et Stratégies

Axe de Comparaison Red Bull McLaren Position de Qualification 7e et 8e 1ère et 2ème Temps de Qualification 1’20”000s 1’19.3s Équilibre de la Voiture Problématique Optimal Stratégie Pneumatique Incohérente Performante Résultats Précédents Chute de Performance Amélioration Constante Réaction Face à la Situation Recherche de Solutions Stabilité et Confiance Concurrents Directs Mercedes, Ferrari Red Bull, Mercedes