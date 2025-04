Inter Miami CF et Royal Caribbean s’unissent à nouveau pour réaliser les rêves de 23 enfants de Make-A-Wish durant le Mois des Vœux.

Inter Miami CF et Royal Caribbean, partenaire principal, ont une nouvelle fois créé une expérience magique du navire au terrain en avril, dans le cadre du Mois Mondial des Vœux. Ensemble avec l’organisation mondiale à but non lucratif Make-A-Wish, ils ont réalisé les rêves de 23 enfants souffrant de maladies graves à travers une expérience inoubliable de quatre jours, du 12 au 15 avril. Cet événement marque la deuxième initiative complète de Make-A-Wish que Inter Miami CF et Royal Caribbean organisent, la première ayant eu lieu en septembre 2024. Avec cette initiative spéciale, Inter Miami et Royal Caribbean honorent la promesse qu’ils ont faite ensemble à la naissance de leur partenariat : créer des souvenirs mémorables pour les familles et les fans.

Une expérience pleine d’émotions pour les enfants malades

Les enfants et leur famille, venus de tout le pays, ont eu la chance de réaliser leur vœu de rencontrer l’équipe première de l’Inter Miami CF, y compris le capitaine du club, Lionel Messi. En préparation à cet événement, Royal Caribbean a accueilli une journée d’aventures inoubliables à bord de l’Icon of the Seas, désigné par TIME comme l’un des plus grands lieux au monde en 2024.

L’impact des vœux sur les enfants

Un vœu a des impacts durables pour les enfants et la communauté des souhaits bien après l’expérience de vœux. Les parents, les anciens bénéficiaires de vœux et les médecins s’accordent à dire que les vœux font partie intégrante du parcours médical, servant de mécanisme d’adaptation et de tournant durant le traitement. Malheureusement, pour chaque vœu exaucé, deux autres enfants attendent encore le leur.

Selon l’enquête sur l’impact des vœux de Make-A-Wish 2022, il existe des recherches croissantes qui montrent comment la réalisation d’un vœu favorise le bien-être mental et émotionnel des enfants et de leurs familles confrontés à des traumatismes liés à une maladie grave. Les médecins pédiatriques ayant participé à l’enquête ont également donné des retours positifs sur l’impact d’un vœu : plus de 90 % d’entre eux ont déclaré avoir vu leurs patients surmonter des sentiments de tristesse, d’impuissance, d’anxiété et de dépression après leur vœu.

« Aider les enfants dont le vœu est exaucé et leurs familles à créer des souvenirs durables est au cœur du programme Wish at Sea de Royal Caribbean et de notre partenariat pluriannuel avec Make-A-Wish. Nous sommes inspirés par ces familles et aimons être une petite partie de la réalisation de leurs vœux », a déclaré Samantha Riepe, VP marketing de Royal Caribbean International.

Cette expérience spéciale a débuté le 12 avril à Miami à bord de l’Icon of the Seas. Les familles ont reçu un traitement VIP du début à la fin, profitant d’une journée pleine de sensations fortes et d’activités relaxantes. Parmi les attractions, la première représentation théâtrale de « Le Magicien d’Oz » en mer et des activités palpitantes au parc aquatique Category 6, le plus grand parc aquatique en mer.

« Nous sommes honorés de collaborer à nouveau avec Make-A-Wish pour créer de précieux souvenirs pour chaque enfant ici présent aujourd’hui », a déclaré Camila Jocelyn-Holt, Directrice de l’engagement communautaire d’Inter Miami. « Offrir cette expérience inoubliable avec notre partenaire principal, Royal Caribbean, est un véritable témoignage de notre objectif commun d’avoir un impact positif sur tous ceux que nous rencontrons. »

Après une journée amusante à bord, les familles sont arrivées le 15 avril au stade Chase de l’Inter Miami, où elles ont pu vivre le motto du club, « Liberté de rêver » , alors que leurs vœux se réalisaient en temps réel.

« Avril est reconnu comme le Mois Mondial des Vœux, un moment où nous invitons tout le monde à rejoindre notre mission qui a commencé il y a 45 ans », a déclaré Leslie Motter, présidente et CEO de Make-A-Wish America.