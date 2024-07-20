Grand Prix de Hongrie 2024 : Christian Horner déclare à propos de Sergio Pérez ‘Nous ne pouvons plus avancer en béquille

Le Grand Prix de Hongrie 2024 a été marqué par les déclarations de Christian Horner concernant Sergio Pérez. Le directeur de l’écurie Red Bull Racing a affirmé que l’équipe ne pouvait plus avancer « en béquille ». Ces propos font écho aux enjeux et aux défis auxquels les pilotes et les équipes de Formule 1 font face lors de chaque course.

Le contexte difficile de Sergio Pérez lors des qualifications

Lors des récentes qualifications du Grand Prix de Hongrie 2024, le pilote de chez Red Bull, Sergio Pérez, a connu un moment difficile. Ayant dérapé alors qu’une averse surprise était en cours au virage 8, Pérez n’a pas seulement perdu le contrôle de son véhicule, mais peut-être aussi une part de confiance de la part de son équipe. Ce contretemps technique a rejailli négativement sur sa performance, le reléguant à la 16e place pour le départ de la course.

Les déclarations de Christian Horner quant à l’avenir de Pérez

Dans un climat de plus en plus tendu, les résultats mitigés de Pérez ces dernières courses ont poussé Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, à prendre la parole. Au coeur de ses déclarations, une phrase a particulièrement retenu l’attention : « Nous ne pouvons plus avancer en béquille« . Cette expression métaphorique souligne la nécessité de compter sur deux pilotes performants, et la situation actuelle avec Pérez semble remettre en question ce paradigme.

Le Mexicain entre autocritique et espoir de redressement

Face à ces critiques, Sergio Pérez ne s’est pas défilé. Reconnaissant sa part de responsabilité dans les résultats récents, il demeure toutefois résolu à redresser la barre. Selon lui, malgré la déception, ses sensations au volant se sont améliorées, et son principal objectif reste de remonter dans le classement lors des prochaines courses.

L’impact potentiel sur le classement de l’écurie

Il est indéniable que la tension chez Red Bull pourrait avoir des répercussions au-delà du moral de Pérez. Alors que Red Bull s’affirme comme un compétiteur sérieux pour le championnat, chaque point perdu peut coûter cher dans la lutte acharnée contre des écuries comme McLaren, qui semble gagner du terrain. L’efficacité et la régularité sont des atouts que Red Bull devra maintenir pour prétendre à la suprématie en Formule 1.

Une décision imminente sur l’avenir de Pérez

La suite des événements semble incertaine pour Sergio Pérez. Christian Horner et l’équipe de gestion de Red Bull auront la lourde tâche de décider comment équilibrer la pression du championnat avec la performance individuelle de leurs pilotes. Les courses à venir seront cruciales, notamment le prochain Grand Prix en Belgique, après lequel des décisions clés pourraient être prises concernant le futur de Pérez au sein de l’équipe.