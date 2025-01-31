Dites adieu aux amendes des Zones à Faibles Émissions grâce à la nouvelle fonctionnalité Z de Google Maps.

Introduction

Face à l’augmentation des Zones de Basses Émissions (ZBE) en Espagne, les conducteurs doivent désormais s’informer sur les restrictions de circulation pour éviter des amendes potentielles. La plate-forme Google Maps a récemment ajouté une fonctionnalité pour aider les usagers à naviguer dans ces nouvelles réglementations.

Une législation en plein développement

En Espagne, la loi sur le changement climatique impose la création de Zones de Basses Émissions dans toutes les villes comptant plus de 50 000 habitants. À ce jour, seulement 22 % de ces zones sont opérationnelles. Le Pays Basque et la Catalogne vont encore plus loin : le premier veut étendre les ZBE aux villes de plus de 25 000 habitants, tandis que la Catalogne souhaite inclure celles de plus de 20 000 habitants dès 2026. Au total, le pays pourrait voir naître jusqu’à 160 ZBE où seules les voitures avec une étiquette Cero ou ECO seront exemptées de restrictions.

Des répercussions pour les conducteurs

Alors que plusieurs villes, dont Bilbao et Madrid, appliquent déjà des restrictions aux véhicules sans étiquette ou de classe B et C, d’autres prévoient d’étendre ces limitations. À partir de 2028, toutes les zones de Catalogne pourraient interdire l’accès aux voitures de catégorie B. Les conducteurs doivent donc être vigilants, car les amendes peuvent atteindre 100 euros pour des infractions graves. Pour aider les usagers, le Ministère pour la Transition Écologique a créé un plan interactif des ZBE, mais Google Maps a également introduit une nouvelle fonctionnalité très utile pour naviguer en toute tranquillité.

Une nouvelle fonction sur Google Maps

Google Maps a récemment ajouté un symbole de « Z », destiné à alerter les utilisateurs sur les Zones de Basses Émissions le long de leur itinéraire. En entrant les détails de leur trajet, les usagers pourront voir, au bas de l’écran, un nouvel indicateur indiquant si des restrictions s’appliquent. De plus, l’application offrira même des informations spécifiques sur ces restrictions, y compris des itinéraires alternatifs pour éviter ces zones réglementées.

Disponibilité et avenir de la fonctionnalité

Pour l’instant, cette fonction est disponible uniquement sur les versions mobiles de Google Maps, mais il est prévu qu’elle s’élargisse progressivement. Les utilisateurs sont ainsi encouragés à tirer parti de cet outil pour optimiser leurs trajets et éviter des sanctions imprévues.