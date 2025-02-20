Les véhicules étiquetés B de la DGT seront soumis à des restrictions majeures dès l’année prochaine.

Restrictions à l’utilisation des véhicules avec étiquette B en Espagne

À partir de 2026, des restrictions importantes concernant l’utilisation des voitures avec l’étiquette B de la DGT seront mises en place, notamment dans les grandes villes de Catalogne. Cette décision vise à améliorer la qualité de l’air, affectant potentiellement 35 % des véhicules immatriculés dans cette région.

Qu’est-ce que l’étiquette B de la DGT?

Les véhicules étiquetés B par la DGT incluent tout tourisme ou fourgonnette légère à essence immatriculé entre janvier 2001 et 2006, des véhicules diesel immatriculés entre 2006 et 2014, ainsi que n’importe quel véhicule à plus de 8 places ou de transport de marchandises diesel ou essence immatriculés après 2006. Les propriétaires de ces véhicules doivent se préparer à des restrictions croissantes d’utilisation, en particulier dans les zones urbaines.

La mise en œuvre des Zones de Basses Émissions

Actuellement, seulement 22 % des villes de plus de 50 000 habitants en Espagne ont déjà activé leurs Zones de Basses Émissions (ZBE). Cependant, jusqu’à 160 municipalités, y compris des territoires insulaires et des villes de plus de 20 000 habitants, devront rapidement mettre en place ces zones pour répondre aux exigences en matière de qualité de l’air. De plus, de nouvelles réglementations municipales commencent à interdire l’accès aux véhicules avec étiquette B dans les ZBE, avec des exemples notables à Madrid, Bilbao, et dans d’autres grandes villes.

Le plan de la Catalogne et ses implications

La Catalogne met en place un nouveau plan, le « Plan de Mejora de Calidad del Aire Horizonte 2027 », qui prévoit d’interdire l’accès aux véhicules avec étiquette B dans toutes ses ZBE. Cette restriction pourrait toucher environ 35 % des véhicules enregistrés dans la région. À partir de janvier 2026, dans les villes de plus de 50 000 habitants, des restrictions d’accès aux véhicules avec étiquette B entreront en vigueur selon la sévérité de la pollution, d’abord uniquement pour les véhicules diesel. En janvier 2028, ces interdictions seront élargies pour inclure également les voitures à essence avec ce même label.

Conséquences des nouvelles réglementations

Les infractions à ces nouvelles règles entraîneront des amendes de 200 euros pour l’accès non autorisé aux ZBE, considérées comme une infraction grave selon la loi sur le trafic de la DGT. Ce changement marquera une étape significative dans la politique espagnole de protection de l’environnement et pourrait transformer le paysage automobilique dans de nombreuses villes.