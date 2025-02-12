C’est la date fatidique où les voitures étiquetées B seront interdites de circulation dans 70 villes.

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Restrictions pour les véhicules étiquetés B en Catalogne Les propriétaires de véhicules catalogués avec une étiquette B de la DGT doivent se préparer à de nouvelles restrictions concernant l’accès aux Zones de Basses Émissions (ZBE) en Catalogne. À partir de 2026, plus de 70 villes appliqueront des mesures restrictives, touchant une part significative de la…

Restrictions pour les véhicules étiquetés B en Catalogne

Les propriétaires de véhicules catalogués avec une étiquette B de la DGT doivent se préparer à de nouvelles restrictions concernant l’accès aux Zones de Basses Émissions (ZBE) en Catalogne. À partir de 2026, plus de 70 villes appliqueront des mesures restrictives, touchant une part significative de la population.

Nouvelles réglementations à l’horizon 2026

Les dernières annonces de la Generalitat de Catalogne signalent un renforcement des règlements concernant les véhicules à faibles émissions. En vertu d’un décret récent, un nouveau « Plan de Qualité de l’Air, Horizon 2027 » a été adopté, engendrant l’imposition de restrictions pour les voitures à étiquette B, c’est-à-dire celles immatriculées entre 2001 et 2006 pour l’essence, et entre 2006 et 2014 pour le diesel.

Concrètement, à partir du 1er janvier 2026, ces véhicules ne pourront accéder aux ZBE, mais cela s’appliquera uniquement lors de périodes de pollution de l’air avérées. À partir du 1er janvier 2028, la restriction sera généralisée, interdisant l’accès de ces véhicules à toutes les ZBE de la région, au grand dam de certains maires qui envisagent des actions judiciaires.

Impact sur la population autonome

Avec la Catalogne atteignant le chiffre record de 70 villes de plus de 20 000 habitants, l’application de ces nouvelles réglementations pourrait affecter au moins 35 % des véhicules en circulation. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, a affirmé que le but de la Generalitat reste de soutenir les municipalités dans l’application de ces nouvelles normes. Les municipalités devront intégrer ces mesures dans leurs ordonnances d’ici 2026, tandis que le soutien à une meilleure infrastructure de transport public sera également envisagé pour compenser l’impact sur les usagers.