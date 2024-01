Android Auto : cette nouvelle fonctionnalité va vous aider à garder les yeux sur la route

Partagez cet article avec vos amis!

Une mise à jour d’Android Auto pour maximiser la sécurité au volant

Android Auto continue de se perfectionner avec l’aide des services Google, en développant une nouvelle fonctionnalité qui aidera les conducteurs à rester concentrés sur la route. Cette mise à niveau améliore l’interface utilisateur, rendant la site et les interactions vocales plus simples et intuitives, permettant ainsi aux conducteurs de minimiser les distractions.

L’intégration de l’Assistant Google pour une meilleure expérience de conduite

Cette nouvelle fonctionnalité met en avant l’Assistant Google, qui vous aidera à naviguer sans quitter les mains du volant ou détourner le regard de la route. Voici quelques éléments-clés de cette mise à jour :

Traiter les messages et appels sans interruption : grâce à la détection du mouvement et à la reconnaissance vocale, répondre à un message ou décrocher un appel ne nécessite plus de toucher l’écran.

grâce à la détection du mouvement et à la reconnaissance vocale, répondre à un message ou décrocher un appel ne nécessite plus de toucher l’écran. Gérer la musique en toute simplicité : Android Auto facilite le contrôle de votre playlist pendant que vous conduisez, offrant une interface conviviale pour écouter vos stations de radio préférées ou votre propre sélection de chansons stockées sur votre téléphone.

Android Auto facilite le contrôle de votre playlist pendant que vous conduisez, offrant une interface conviviale pour écouter vos stations de radio préférées ou votre propre sélection de chansons stockées sur votre téléphone. Ajuster les paramètres de navigation : L’Assistant Google peut vous aider à personnaliser votre parcours selon vos préférences, comme éviter les péages, les routes difficiles ou les zones à fort trafic. De plus, il peut vous suggérer des arrêts pour vous reposer ou faire le plein.

Des autoradios compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay en 2023

Avec l’introduction de ces fonctionnalités améliorées, les fabricants d’autoradios ont également conçu des modèles compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay. Ces autoradios connectés sont conçus pour offrir une meilleure expérience de conduite en permettant aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités de leur smartphone tout en gardant les yeux sur la route.

Notre sélection des meilleurs autoradios Android Auto et Apple CarPlay

Pioneer AVH-2500NEX : un écran tactile de 7 pouces avec Bluetooth intégré et compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

un écran tactile de 7 pouces avec Bluetooth intégré et compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay. Kenwood DMX706S : cet autoradio offre un écran tactile de 7 pouces, des commandes vocales avancées et est compatible avec les deux principales plateformes de smartphones.

cet autoradio offre un écran tactile de 7 pouces, des commandes vocales avancées et est compatible avec les deux principales plateformes de smartphones. JVC KW-M740BT : équipé d’un écran tactile de 6,8 pouces, cet autoradio assure une compatibilité totale avec Android Auto et Apple CarPlay.

équipé d’un écran tactile de 6,8 pouces, cet autoradio assure une compatibilité totale avec Android Auto et Apple CarPlay. Sony XAV-AX100 : ce modèle propose un écran tactile de 6,4 pouces ainsi que la prise en charge des services Google Maps et Waze pour faciliter la navigation.

Un avenir incertain pour le mode voiture de Google Maps

Le mode voiture de Google Maps pourrait être rendu obsolète dès février 2024 sur les appareils Android compatibles, selon certaines rumeurs. Cette fonctionnalité est actuellement très appréciée par les utilisateurs de Google Maps qui n’ont pas accès à Android Auto, car elle leur permet d’avoir un affichage tableau de bord adapté à la conduite.

Toutefois, avec l’introduction des nouvelles améliorations d’Android Auto et la croissance rapide des autoradios compatibles, il semble que le mode voiture de Google Maps puisse être progressivement remplacé par une expérience utilisateur plus fluide et intégrée offerte par Android Auto.

La nouvelle fonctionnalité d’Android Auto a été conçue pour vous aider à garder les yeux sur la route et minimiser les distractions au volant. Grâce à l’intégration de l’Assistant Google, cette mise à jour offre une expérience de conduite plus sûre et pratique pour les utilisateurs d’autoradios compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay. De plus, avec les améliorations constantes apportées aux services et logiciels Google, il semble que l’avenir de la conduite s’annonce encore plus sécuritaire et connecté.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

