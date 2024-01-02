Les terres rares, c’est fini ! Renault rend fier la France en construisant une voiture électrique grande autonomie

Renault est sur le point de révolutionner l’industrie automobile en mettant fin à la dépendance aux terres rares avec son nouveau bijou : une voiture électrique grande autonomie. Ce véhicule s’appuie sur un processus de fabrication hors du commun qui a été développé par l’équipe d’ingénieurs français de la marque au losange.

Cette innovation majeure confirme l’engagement de Renault dans la transition écologique et sa volonté de se positionner comme leader mondial des solutions durables pour la mobilité.

Pour rappel, et à l’inverse de ce que « terres rares » laisse comprendre, ces métaux ne sont en réalité pas vraiment rares. Quelques-uns, comme le cérium, sont assez répandus dans l’écorce terrestre tout comme le sont d’autres métaux réputés pour être plus usuels. C’est le cas par exemple du cuivre.

Une voiture électrique aux performances exceptionnelles

L’autonomie est un facteur clé pour les voitures électriques, car elle conditionne leur adoption par le grand public. Les consommateurs sont souvent confrontés à l’autonomie limitée des véhicules actuels, ce qui freine leur transition vers des voitures plus écologiques.

La nouvelle voiture électrique de Renault propose une autonomie nettement supérieure aux modèles concurrents grâce à la technologie innovante mise en œuvre. Elle peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans avoir besoin de recharger, offrant un confort de conduite similaire à celui des automobiles traditionnelles.

En repoussant les limites de l’autonomie, Renault fait un pas de géant dans la démocratisation des véhicules électriques et consolide sa position sur ce marché en pleine croissance.

Une technologie innovante sans terres rares

Les terres rares sont des métaux indispensables à la construction de nombreuses technologies modernes, dont les batteries des voitures électriques. Ces métaux présentent l’inconvénient d’être rares et coûteux, et leur extraction pose de nombreux problèmes environnementaux.

Avec sa nouvelle voiture électrique grande autonomie, Renault réussit le tour de force d’éliminer l’utilisation de ces métaux précieux grâce à une technologie remarquable.

Sachez que l’équipe d’ingénieurs français a mis au point une batterie révolutionnaire qui se passe de terres rares tout en offrant une capacité de stockage et une performance énergétique supérieures aux modèles concurrents. Cette innovation est d’autant plus importante qu’elle permet de réduire significativement l’empreinte écologique des voitures électriques et de les rendre accessibles à un public plus large.

Renault, leader mondial des solutions durables pour la mobilité

Cette avancée majeure confirme l’ambition de Renault d’être le leader mondial des solutions durables pour la mobilité. Le constructeur entend bien jouer un rôle de premier plan dans la transition écologique et mettre son savoir-faire au service d’une mobilité plus propre et respectueuse de l’environnement.

Notons au passage que Renault s’engage résolument dans la recherche et le développement de technologies à faible impact écologique, comme en témoigne la mise sur le marché de son nouveau véhicule électrique grande autonomie sans terres rares.

La marque au losange entend alors bien élargir sa gamme de produits « verts » pour répondre à une demande croissante de véhicules plus respectueux de l’environnement et du climat. Rendre la mobilité durable accessible à tous est un enjeu majeur pour Renault, qui s’emploie à démocratiser les technologies écologiques et renforce sa position de leader mondial des solutions durables pour la mobilité.