ICM.com obtient une seconde licence aux Émirats après avoir choisi de quitter le Royaume-Uni il y a un an

ICM.com Renforce sa Présence au Moyen-Orient avec une Nouvelle Licence aux Émirats Arabes Unis

ICM.com a récemment annoncé l’obtention de sa deuxième licence aux Émirats Arabes Unis (EAU), consolidant ainsi sa position dans la région du Moyen-Orient. La filiale ICM MENA a acquis une licence de l’Autorité des Valeurs Mobilières et des Marchandises (SCA) auprès des autorités de Dubaï. Cette étape marque un tournant significatif dans la stratégie d’expansion mondiale de l’entreprise.

Une Licence pour Accroître l’Attractivité

Cette nouvelle licence permettra à la marque ICM.com d’offrir des services promotionnels et d’introduction à travers les EAU. Shoaib Abedi, le PDG d’ICM.com, a souligné que « l’écosystème financier de Dubaï est l’un des plus attrayants au monde, et cette approbation réglementaire nous permet de toucher une vaste clientèle au sein des EAU, tout en respectant pleinement les réglementations en vigueur. » Cette licence s’inscrit dans le cadre de la « stratégie d’expansion mondiale » du courtier.

Un Réseau Réglementaire en Croissance

En plus de la nouvelle licence de Dubaï, ICM.com est déjà régulé par le marché global d’Abou Dhabi (ADGM). En novembre dernier, le courtier avait également obtenu une licence aux Seychelles pour élargir la portée de ses opérations offshore. ICM.com est également régulé dans d’autres juridictions, notamment à Maurice, en Afrique du Sud et en Suisse.

Une Sortie du Marché Britannique

Fait intéressant, ICM.com a décidé de renoncer à son autorisation auprès de l’Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) l’année dernière et a déjà demandé l’annulation de sa licence. Cependant, la régulation n’a pas encore finalisé cette annulation. Bien que l’unité britannique d’ICM.com continue d’accueillir de nouveaux clients, cette option est désormais réservée uniquement aux clients professionnels.

Dubaï : Un Pôle d’Attraction pour les Courtiers de CFDs

Dubaï est devenu une destination prisée pour les courtiers en CFDs. Récemment, Finance Magnates a rapporté l’ouverture d’un nouveau bureau à Dubaï par le courtier polonais XTB, quelques mois après avoir obtenu une licence SCA dans la ville. Plus500 est un autre géant du courtage qui a récemment pénétré le marché EAU avec une licence SCA. D’autres courtiers ayant sécurisé une licence SCA à Dubaï cette année comprennent CPT Markets, INGOT Brokers, STARTRADER, et Kama Capital. BDSwiss est également un courtier qui a acquis une licence SCA l’année dernière avant que sa licence chypriote soit suspendue par le régulateur.