Bitpanda Obtient une Licence Complète à Dubaï : Une Grande Victoire Réglementaire au-delà de l’Europe

Bitpanda obtient une licence de courtier à Dubaï

Après trois mois d’attente et d’efforts, Bitpanda a officiellement obtenu une licence de courtier-dealer complète de la part de l’Autorité de Régulation des Actifs Virtuels de Dubaï (VARA). Cette nouvelle étape permet à l’échange européen d’étendre ses services aux investisseurs des Émirats Arabes Unis (EAU).

Une expansion majeure pour Bitpanda

Cette licence représente la première expansion entièrement légalisée pour Bitpanda en dehors de l’Europe. Grâce à cette certification, l’entreprise pourra offrir une vaste gamme d’actifs virtuels aux investisseurs des EAU, incluant plus de 500 cryptomonnaies, des indices cryptographiques ainsi que des plans d’épargne.

Un environnement attractif pour les cryptomonnaies

Fabian Reinisch, le conseiller général du groupe Bitpanda, a déclaré : « Les EAU constituent l’un des marchés les plus novateurs pour les actifs numériques, et la VARA établit un nouveau standard en matière d’innovation et de protection des investisseurs. Cette licence nous permet de présenter notre plateforme réglementée et fiable à un nouveau public. »

Il a ajouté que l’approbation a été obtenue en un temps record, ce qui témoigne de l’expérience d’une décennie de leurs équipes dans le domaine des actifs numériques et de leur engagement envers les normes réglementaires les plus élevées.

Les Émirats Arabes Unis se sont rapidement affirmés comme une destination de premier choix pour les entreprises de cryptomonnaies, grâce à leur clarté réglementaire et leurs politiques favorables aux investisseurs. Avec l’entrée de Bitpanda dans ce marché, les investisseurs locaux auront accès à l’une des offres d’actifs numériques les plus complètes disponibles.

Des licences multiples en Europe

Bitpanda détient déjà plusieurs licences en Europe, dont une licence MiCAR délivrée par l’autorité de régulation financière allemande BaFin, ainsi que l’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, sans oublier d’autres approbations réglementaires à travers divers marchés.

Avec sa licence désormais sécurisée, Bitpanda met en place ses opérations au sein du Centre Crypto DMCC à Dubaï, où une équipe régionale est déjà constituée. L’entreprise prévoit de lancer l’intégration des investisseurs des EAU dans les mois à venir, offrant un accès complet à l’ensemble de ses services d’actifs numériques.

Au début de cette année, Bitpanda a obtenu sa licence MiCAR de l’Autorité Fédérale de Supervision Financière d’Allemagne (BaFin). Cette approbation permet apparemment à l’entreprise d’opérer dans tous les États membres de l’UE sous un cadre réglementaire unifié, facilitant ainsi son expansion à travers 27 pays de l’UE.

Partagez cet article avec vos amis!