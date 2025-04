Le tarif automobile de 25 % de Trump : une mesure à la clarté troublante.

Introduction

En avril, le président américain Donald Trump propose une nouvelle série de tarifs douaniers qui se concentrent cette fois-ci sur l’industrie automobile. À partir du 3 avril, un tarif de 25 % sera appliqué sur tous les véhicules construits à l’étranger. Cependant, cet ordre exécutoire soulève de nombreuses questions en matière de mise en œuvre et d’exceptions.

Détails de l’ordre exécutif

La Maison Blanche a publié une annonce officielle concernant l’ordre exécutif signé par Donald Trump. Le texte est quelque peu ambigu et évoque des préoccupations de sécurité nationale accentuées par la pandémie de COVID-19. Tous les véhicules et pièces automobiles importés aux États-Unis seront assujettis à un tarif de 25 % de leur valeur.

Cependant, des exceptions existent. La formulation actuelle de l’ordre pourrait permettre d’annuler efficacement son application sans qu’il soit nécessaire de le révoquer. En effet, le tarif sur les pièces automobiles ne concerne que certaines pièces non décrites en détail et n’entrera en vigueur qu’à partir du 3 mai, un mois après l’application du tarif sur les automobiles.

Exceptions et implications pour l’industrie

En ce qui concerne les voitures, le tarif s’applique à tous les véhicules qui ne sont pas construits aux États-Unis, y compris ceux du Canada et du Mexique. Toutefois, grâce à l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), ces véhicules pourraient ne pas être soumis au tarif complet, voire pas du tout. Cela signifie que les importateurs peuvent soumettre des documents au secrétaire du Commerce afin de prouver qu’une partie de leur véhicule est constituée de pièces d’origine américaine.

« Pour les automobiles éligibles à un traitement tarifaire préférentiel selon l’USMCA, les importateurs peuvent fournir des documents identifiant la valeur du contenu américain dans chaque modèle importé. »

De plus, la proclamation permet également aux fabricants automobiles basés aux États-Unis de demander que certaines pièces importées soient soumises au tarif de 25 %, une stratégie qui pourrait nuire à la concurrence.

En résumé, bien que le tarif de 25 % puisse sembler ferme, des discussions et négociations sont toujours en cours pour définir quelles pièces peuvent être exemptées et établir leur valeur. La mise en œuvre de cette politique pourrait prendre plusieurs mois et laisse place à l’incertitude pour l’industrie automobile.

