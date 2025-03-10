Safra Sarasin acquiert une participation de 70 % dans Saxo Bank.

Résumé de l’acquisition stratégique de Saxo Bank

La banque privée suisse J. Safra Sarasin a conclu un accord pour acquérir une participation de 70 % dans Saxo Bank, qui cherchait un nouvel acheteur depuis plusieurs mois. Cette transaction est évaluée à environ 1,1 milliard d’euros, plaçant l’évaluation totale du prestataire danois de services de trading et d’investissement en ligne à environ 1,6 milliard d’euros.

Saxo obtient un nouveau propriétaire

Le nouvel acquéreur achètera la participation de 19,8 % de Mandatum, une société finlandaise, ainsi que la participation de 49,9 % du groupe chinois Geely. Le fondateur et PDG de Saxo Bank, Kim Fournais, conservera sa participation de 28 % dans l’entreprise et poursuivra également son rôle de PDG.

Mandatum a reçu ses actions dans Saxo de la part de Sampo, un groupe d’assurance nordique, suite à la scission des deux entreprises. Dans un message publié sur LinkedIn, Saxo a déclaré : « Ce partenariat stratégique souligne notre engagement à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes à nos clients et partenaires dans le monde entier », ajoutant que l’entreprise fonctionnera de manière indépendante de son propriétaire majoritaire, Safra Sarasin.

Désinvestissements de Saxo

Saxo a également récemment vendu une participation majoritaire dans ses opérations en Australie à DMA, un fournisseur de technologie basé à Johannesburg, destiné aux conseillers financiers et aux gestionnaires de patrimoine. DMA a convenu d’acheter 80,1 % des activités australiennes, tandis que Saxo Bank conservera 19,9 %. Les deux entreprises s’attendent à finaliser la transaction au second semestre 2025, bien que les termes financiers restent inconnus.

L’Australie de Saxo sera finalement rebrandée après une période de transition durant laquelle sa branding originelle sera conservée. Ce nouvel acquéreur maintiendra également le personnel de Saxo Australia, y compris son PDG, Adam Smith. De plus, le groupe danois a fermé ses bureaux à Shanghai et Hong Kong dans le cadre de sa restructuration dans la région Asie-Pacifique.

Par ailleurs, Saxo a clôturé une année record en 2024 avec un bénéfice net ayant explosé de 287 % pour atteindre 135 millions d’euros, contre 35 millions d’euros l’année précédente. Le bénéfice net ajusté de l’entreprise a atteint 144 millions d’euros, marquant l’année la plus réussie de son histoire. Cependant, la banque prévoit un impact négatif sur ses revenus en 2025 à la suite de sa décision de restructurer son modèle de distribution et de réduire le nombre de marchés, entraînant le départ de clients existants en 2024.