David Beckham soutient Michael Carrick : il est le manager idéal pour Manchester United.

David Beckham, légende de Manchester United, apporte son soutien au manager intérimaire Michael Carrick, saluant son rôle dans le rétablissement de la stabilité à Old Trafford.
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Beckham loue la sérénité de Carrick
Dans une récente interview accordée à talkSPORT, Beckham a déclaré que Carrick a apporté une « calme » et une « expérience » que le club a manquées pendant une décennie, ajoutant que l’équipe semble désormais unie et confiante sous sa direction.
Carrick, âgé de 44 ans, a pris les rênes le 13 janvier après le licenciement de Ruben Amorim. En 75 jours, il a supervisé un retournement spectaculaire : 10 matches de Premier League, avec 7 victoires, 2 nuls et seulement 1 défaite.
La moyenne de 2,30 points par match sous Carrick contraste fortement avec les 1,55 points par match obtenus par Amorim au cours de ses 20 matches.
La gestion de l’équipe par Carrick
Beckham, désormais copropriétaire de l’Inter Miami en MLS, a également loué le comportement de Carrick sur le banc de touche :
Il y a une élégance dans sa manière d’être, que ce soit lors de ses célébrations ou lorsqu’il se fâche. La façon dont il a uni l’équipe est incroyable. En tant que fan de United, c’est exactement ce dont nous avions besoin.
Wayne Rooney, de son côté, a exprimé des sentiments similaires, insistant sur le fait que Carrick devrait obtenir le poste à plein temps. S’exprimant sur la BBC, Rooney a déclaré :
100% il devrait obtenir le poste. Je savais que cela allait se produire avec Michael. Il fallait une tête calme, quelqu’un qui connaît le lieu et les joueurs ont besoin d’amour, et il leur a donné cela.
Un calendrier crucial pour Manchester United
Manchester United fait face à une fin de saison cruciale avec sept matches restants en championnat alors qu’ils chassent une qualification pour la Ligue des champions.
Leur calendrier comprend des confrontations avec Leeds (13 avril), Chelsea (18 avril), Brentford (27 avril), et un duel décisif contre Liverpool à Old Trafford le 3 mai. La saison se terminera contre Brighton le 24 mai.
Avec Beckham et Rooney soutenant Carrick, la pression monte sur la direction de United pour rendre son rôle intérimaire permanent. Pour les fans, le renouveau sous Carrick a ravivé l’espoir que le club puisse retrouver son rang parmi l’élite européenne.
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