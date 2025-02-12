Musk vise OpenAI, Sam Altman réplique : ‘Pas question, mais on peut acheter Twitter si ça t’intéresse’

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Achat d’OpenAI : La proposition de Musk rejetée par Altman Elon Musk souhaite acquérir OpenAI, mais Sam Altman, le PDG de la société, n’est pas disposé à vendre. Un consortium dirigé par Musk a récemment formulé une offre de 97,4 milliards de dollars, qui a été rejetée, comme l’a rapporté la BBC. Cet incident met…

Achat d’OpenAI : La proposition de Musk rejetée par Altman

Elon Musk souhaite acquérir OpenAI, mais Sam Altman, le PDG de la société, n’est pas disposé à vendre. Un consortium dirigé par Musk a récemment formulé une offre de 97,4 milliards de dollars, qui a été rejetée, comme l’a rapporté la BBC. Cet incident met en lumière la rivalité croissante entre les deux hommes, qui cofondateurs d’OpenAI mais dont les chemins se sont séparés en raison de divergences sur la direction de l’entreprise.

Une rivalité croissante

Musk a critiqué la transformation d’OpenAI, qui est passée d’une organisation à but non lucratif à une entité à but lucratif, arguant que cela trahit la mission initiale de l’entreprise, qui est de développer l’intelligence artificielle pour le bénéfice de l’humanité. De son côté, Altman défend que l’évolution d’OpenAI est nécessaire pour assurer le financement requis pour progresser dans le domaine de l’IA.

Selon les informations, l’équipe juridique de Musk a confirmé que l’offre avait été soumise au conseil d’administration d’OpenAI. Le consortium qui soutient Musk, incluant xAI, Baron Capital Group et Emanuel Capital, vise à ramener OpenAI à ses racines non lucratives. Toutefois, certains experts expriment des doutes quant aux intentions réelles de Musk.

Une réponse cinglante

Altman, pionnier dans les réponses rapides sur les réseaux sociaux, n’a pas tardé à balayer l’offre de Musk, en postant sur la plateforme X : « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez. » Cette réplique souligne les tensions persistantes entre ces deux grandes figures du secteur technologique.

La manœuvre de Musk intensifie une bataille déjà complexe pour l’avenir d’OpenAI. Alors qu’Altman défend un modèle entièrement lucratif, Musk a intenté un procès contre OpenAI, accusant sa direction de privilégier le profit au détriment de l’intérêt public. Ce procès, lancé l’année dernière, vise à empêcher la transition d’OpenAI, arguant qu’elle contredit l’accord initial de la société.

Actuellement, OpenAI poursuit ses efforts de financement, ayant récemment été évaluée à 157 milliards de dollars en octobre 2023. Les discussions concernant une nouvelle levée de fonds pourraient propulser cette valorisation jusqu’à 300 milliards de dollars.

La décision finale appartient au conseil d’administration d’OpenAI, qui doit évaluer la proposition de Musk. Certains analystes estiment que le conseil a un devoir fiduciaire d’examiner l’offre, en particulier si Musk l’améliore. En parallèle, OpenAI collaborera avec Oracle et des investisseurs internationaux sur un projet d’infrastructure AI d’une valeur de 500 milliards de dollars, visant à consolider la domination des États-Unis dans le développement de l’IA.

Pour l’heure, OpenAI reste ferme dans son refus de vendre, tandis que le consortium de Musk laisse entendre qu’il pourrait faire une contre-offre, et des batailles juridiques sur la gouvernance d’OpenAI s’annoncent.