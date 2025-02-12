Première découverte du nouveau SUV Jeep dans la publicité du Super Bowl.

Le Jeep Recon a fait ses débuts en 2022 en tant que concept, suscitant une anticipation croissante pour sa version de production. Avec un design angulaire, cet off-roader est conçu pour l’aventure, affichant des portes amovibles semblables à celles du Wrangler, mais équipé exclusivement de moteurs électriques. Une approche audacieuse qui suscite des émotions partagées parmi les passionnés et représente un défi pour le constructeur américain.

Un aperçu lors du Super Bowl 2025

Lors du Super Bowl 2025, un événement connu pour ses publicités à plusieurs millions de dollars, Jeep a choisi de jouer son rôle avec une touche d’ironie en engageant Harrison Ford comme ambassadeur. Le nom Ford résonne avec la concurrence, notamment avec le Bronco. Cependant, l’attention est centrée sur le Jeep Recon dans sa version finale, qui apparaît brièvement dans la publicité, révélant des détails intéressants.

Prêt pour l’aventure

Le modèle se distingue par l’absence de portes et une calandre illuminée, éléments emblématiques maintenus depuis le concept de 2022. Ses lignes verticales renforcent son caractère d’off-roader authentique, et la traditionnelle calandre à sept fentes adopte une forme presque carrée, une possible évolution du design Jeep qui pourrait influencer d’autres modèles, comme le nouveau Compass, prévu pour 2025.

L’arrière du véhicule se dévoile également, avec un pneu de secours fixé sur le hayon, un trait caractéristique hérité du Wrangler.

Une motorisation entièrement électrique

Un point marquant sera le groupe motopropulseur, le Jeep Recon étant annoncé comme un véhicule entièrement électrique, au moins dans un premier temps. Selon des déclarations passées de la direction de l’entreprise, il pourrait également être proposé avec des moteurs hybrides, similaire à son ‘sœur’ Wagoneer S. La plateforme utilisée sera la STLA Large, partagée avec le nouveau Stelvio d’Alfa Romeo.

Sa présentation officielle est prévue aux États-Unis pour mi-2025, avec une arrivée sur le marché européen attendue d’ici la fin de l’année.