Les concepts du Safari Jeep de Pâques de cette année : entre nostalgie et innovation.

Le rendez-vous annuel de la communauté Jeep s’annonçant bientôt, la marque se prépare à faire sensation lors de l’Easter Jeep Safari (EJS) de cette année à Moab, dans l’Utah. Malgré les changements récents au sein de Stellantis, Jeep présente une gamme de sept véhicules conceptuels basés principalement sur ses modèles populaires, Wrangler et Gladiator, habillés de couleurs rétro. Les deux nouveaux véhicules électriques de la marque, le Wagoneer S et le Recon, ne seront cependant pas présents.

Photo par : Jeep

Avec son modèle Rewind, Jeep joue sur la nostalgie des années 80 et 90, proposant un Wrangler à deux portes sans portes ni toit, peint en violet Grimace, orné de graphiques colorés et d’un habillage intérieur évoquant l’ère MTV. Doté d’un moteur turbo 2.0 litres de série et d’une transmission automatique à huit rapports, ce modèle est conçu pour plaire aux amateurs de réminiscences.