Hyundai Ioniq 5 (2024) : découvrez le prix, les détails et les images de la compacte électrique rafraîchie

Découvrez le Hyundai Ioniq 5 (2024), une compacte électrique rafraîchie aux caractéristiques innovantes. Consultez son prix, ses détails et ses images pour en apprendre davantage sur ce véhicule moderne et performant.
Sommaire
Un Restylage Subtile mais Efficace
La Hyundai Ioniq 5 inaugure 2024 avec un restylage élégant et technique. Sur le plan esthétique, les changements sont minimes mais subtils, apportant 2 cm supplémentaires en longueur en raison des nouveaux boucliers. Le design des jantes a également été renouvelé, offrant à cette compacte un coup de frais discret mais notable.
Améliorations Intérieures et Équipements Modernes
À l’intérieur, de nombreuses améliorations ergonomiques facilitent l’expérience utilisateur. La partie supérieure de la console centrale accueille désormais des boutons physiques pour les fonctions fréquemment utilisées telles que les sièges chauffants et l’aide au stationnement. Le socle de recharge par induction pour smartphone a été repositionné pour une utilisation plus pratique. Le volant arbore un nouveau design avec des pixels lumineux interactifs, et le système d’infodivertissement bénéficie de mises à jour logicielles à distance. Les équipements de sécurité ont aussi été enrichis avec des fonctionnalités telles que le volant capacitif avec détecteur de présence des mains et l’assistance active au maintien de voie.
Performances Techniques Améliorées
Sous la carrosserie, le châssis a été remodelé pour améliorer le confort et la stabilité. Les nouveaux amortisseurs et l’augmentation de la rigidité de certaines parties du véhicule réduisent les vibrations dans le volant. Une meilleure isolation phonique du moteur électrique arrière promet un voyage plus silencieux. Le modèle haut de gamme embarque désormais une batterie de 84 kWh, héritée de la version Ioniq 5 N. La gamme de motorisations couvre trois puissances : 170, 229 et 325 ch avec des autonomies en cycle mixte allant jusqu’à 570 km.
Une Nouvelle Variant N Line
Le restylage de la Hyundai Ioniq 5 introduit également une version N Line, accessible avec les moteurs de 229 et 325 ch. Cette finition empreinte de sportivité renforce encore l’attrait de cette compacte électrique.
Les Prix et Finitions
Les prix pour la Hyundai Ioniq 5 2024 débutent à 44 800 € pour la version d’entrée de gamme et peuvent atteindre 62 800 € pour la version N Line avec le moteur de 325 ch. Quatre niveaux de finitions sont disponibles : Intuitive, Creative, Executive et N Line.
|Motorisation / Batterie
|Finition
|Prix (€)
|170 ch / 63 kWh
|Intuitive
|44 800
|229 ch / 84 kWh
|Intuitive
|48 800
|229 ch / 84 kWh
|Creative
|52 400
|229 ch / 84 kWh
|Executive
|57 800
|229 ch / 84 kWh
|N Line
|59 000
|325 ch 4×4 / 84 kWh
|N Line
|62 800
Images et Design
La Hyundai Ioniq 5 rafraîchie présente un extérieur innovant et moderne. Les images révèlent des détails minutieusement travaillés, des pixels lumineux sur le volant aux nouveaux motifs des jantes. Les photographies mettent en évidence une esthétique épurée et un design harmonieux, reflétant les valeurs d’innovation et de performance de la marque Hyundai.
La Hyundai Ioniq 5 (2024) se positionne ainsi comme une compacte électrique attrayante, combinant esthétique, innovation technologique et améliorations techniques.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!