Hyundai Ioniq 5 (2024) : découvrez le prix, les détails et les images de la compacte électrique rafraîchie

Découvrez le Hyundai Ioniq 5 (2024), une compacte électrique rafraîchie aux caractéristiques innovantes. Consultez son prix, ses détails et ses images pour en apprendre davantage sur ce véhicule moderne et performant.

Un Restylage Subtile mais Efficace

La Hyundai Ioniq 5 inaugure 2024 avec un restylage élégant et technique. Sur le plan esthétique, les changements sont minimes mais subtils, apportant 2 cm supplémentaires en longueur en raison des nouveaux boucliers. Le design des jantes a également été renouvelé, offrant à cette compacte un coup de frais discret mais notable.

Améliorations Intérieures et Équipements Modernes

À l’intérieur, de nombreuses améliorations ergonomiques facilitent l’expérience utilisateur. La partie supérieure de la console centrale accueille désormais des boutons physiques pour les fonctions fréquemment utilisées telles que les sièges chauffants et l’aide au stationnement. Le socle de recharge par induction pour smartphone a été repositionné pour une utilisation plus pratique. Le volant arbore un nouveau design avec des pixels lumineux interactifs, et le système d’infodivertissement bénéficie de mises à jour logicielles à distance. Les équipements de sécurité ont aussi été enrichis avec des fonctionnalités telles que le volant capacitif avec détecteur de présence des mains et l’assistance active au maintien de voie.

Performances Techniques Améliorées

Sous la carrosserie, le châssis a été remodelé pour améliorer le confort et la stabilité. Les nouveaux amortisseurs et l’augmentation de la rigidité de certaines parties du véhicule réduisent les vibrations dans le volant. Une meilleure isolation phonique du moteur électrique arrière promet un voyage plus silencieux. Le modèle haut de gamme embarque désormais une batterie de 84 kWh, héritée de la version Ioniq 5 N. La gamme de motorisations couvre trois puissances : 170, 229 et 325 ch avec des autonomies en cycle mixte allant jusqu’à 570 km.

Une Nouvelle Variant N Line

Le restylage de la Hyundai Ioniq 5 introduit également une version N Line, accessible avec les moteurs de 229 et 325 ch. Cette finition empreinte de sportivité renforce encore l’attrait de cette compacte électrique.

Les Prix et Finitions

Les prix pour la Hyundai Ioniq 5 2024 débutent à 44 800 € pour la version d’entrée de gamme et peuvent atteindre 62 800 € pour la version N Line avec le moteur de 325 ch. Quatre niveaux de finitions sont disponibles : Intuitive, Creative, Executive et N Line.

Motorisation / Batterie Finition Prix (€) 170 ch / 63 kWh Intuitive 44 800 229 ch / 84 kWh Intuitive 48 800 229 ch / 84 kWh Creative 52 400 229 ch / 84 kWh Executive 57 800 229 ch / 84 kWh N Line 59 000 325 ch 4×4 / 84 kWh N Line 62 800

Images et Design

La Hyundai Ioniq 5 rafraîchie présente un extérieur innovant et moderne. Les images révèlent des détails minutieusement travaillés, des pixels lumineux sur le volant aux nouveaux motifs des jantes. Les photographies mettent en évidence une esthétique épurée et un design harmonieux, reflétant les valeurs d’innovation et de performance de la marque Hyundai.

La Hyundai Ioniq 5 (2024) se positionne ainsi comme une compacte électrique attrayante, combinant esthétique, innovation technologique et améliorations techniques.