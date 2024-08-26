Hyundai Ioniq 6 2025 : découvrez les premières images de la berline électrique rénovée

Découvrez les premières images de la Hyundai Ioniq 6 2025, une berline électrique rénovée qui promet de marquer les esprits par son design innovant et ses performances électrisantes.

Un design futuriste pour la Hyundai Ioniq 6 2025

La Hyundai Ioniq 6 2025 se distingue par un design rafraîchi et plus expressif, destiné à captiver les regards. Les premières images dévoilent une calandre futuriste dotée d’un bandeau lumineux façon « Ironman » et des pixels nettement dissociés, une évolution inspirée par le monospace futuriste Hyundai Staria. Cette modernisation confère à la berline une allure encore plus homogène et élégante.

Profil aérodynamique inchangé

Bien que les modifications soient notables à l’avant, le profil aérodynamique, caractéristique majeure de la Ioniq 6, reste inchangé. Cette continuité permet de maintenir une efficacité aérodynamique exceptionnelle, contribuant ainsi à une meilleure autonomie et à des performances énergétiques améliorées.

Améliorations techniques significatives

Sous le capot, la Hyundai Ioniq 6 2025 se prépare à accueillir des mises à jour technologiques majeures. Une nouvelle batterie de 84 kWh pourrait remplacer l’actuelle de 77 kWh, offrant ainsi une autonomie pouvant atteindre 700 km. Cette évolution place la Ioniq 6 comme une option extrêmement compétitive dans le segment des berlines électriques.

Une Ioniq 6N puissante et sportive

La gamme Ioniq 6 pourrait également s’enrichir d’une version très affûtée, la Hyundai Ioniq 6N. Ce modèle, dérivé du prototype RN22e, pourrait dépasser la barre symbolique des 700 ch. Il viendrait compléter la gamme haute performance, déjà occupée par la Ioniq 5N de 585 ch, offrant aux passionnés une expérience de conduite exaltante.

Évolution discrète à l’arrière

À l’arrière, les évolutions stylistiques sont plus subtiles. Un bouclier remodelé et un bandeau entre les feux affinés sont attendus, tout comme de nouveaux coloris et des jantes inédites. Ces modifications permettent de renforcer l’homogénéité du design sans perturber l’esthétique globalement appréciée de la Ioniq 6.

La chasse aux images espion

Nos chasseurs de scoop ont capturé des images de prototypes lourdement camouflés de la version restylée dans le sud de l’Espagne. Hyundai, fidèle à sa politique de camouflage intensif, utilise des bâches capitonnées et des leurres en relief pour dissimuler les véritables contours de ce modèle très attendu.

Caractéristiques Hyundai Ioniq 6 2025 Design Calandre futuriste avec bandeau lumineux Profil Aérodynamique non modifié Batterie 84 kWh (possible) Autonomie Jusqu’à 700 km Version sportive Hyundai Ioniq 6N, 700 ch (potentiel) Évolutions arrière Bouclier remodelé, bandeau affiné Camouflage Bâches capitonnées, leurres en relief