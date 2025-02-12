Le passeport de Messi contrôlé à deux reprises : les autorités doutent de son identité.

Il existe peu de moments comparables pour un fan de football que d’être face à face avec l’un des plus grands joueurs que le sport ait jamais connus. L’effet Messi ne se limite pas uniquement aux supporters du FC Barcelone ou aux Argentins, il transcende les frontières et se manifeste de manière inattendue.

Imaginez maintenant avoir Lionel Messi juste devant vous, avec la possibilité de l’arrêter quelques secondes. Laissez-vous-vous échapper ce moment ? Un agent de sécurité d’un aéroport au Honduras ne l’a certainement pas fait. Au lieu de cela, il a pris son temps, vérifiant peut-être un peu trop minutieusement le passeport du champion du monde.

Un contrôle de passeport surréaliste

Agissait-il avec minutie, ou était-il pris dans le moment surréaliste d’avoir Messi devant lui ? Quoi qu’il en soit, il était l’élu, l’homme chargé de vérifier l’entrée de Messi dans le pays. Il est certain que Messi n’a pas besoin d’un passeport pour prouver qui il est et ce qu’il a accompli.

Pour être juste, Messi est l’un de ces rares joueurs qui prend toujours du temps pour ses fans. Il n’a jamais été celui qui refuse un autographe ou une photo, sauf si la situation l’exige, auquel cas son équipe de sécurité s’occupe de dire non. Donc, si l’agent de sécurité avait voulu, il aurait pu demander une photo.

Mais il est resté professionnel… enfin presque. Il a prolongé le contrôle de passeport de quelques secondes supplémentaires avant de finalement rassembler le courage de demander un autographe. Et malgré tous ses efforts pour rester calme, ses nerfs étaient visibles sur son visage.

La meilleure partie est qu’à cause d’une vidéo devenue virale, il a la preuve qu’il a eu la chance de partager un moment inoubliable avec Messi lui-même.

La folie Messi prend d’assaut le Honduras

La superstar argentine était en Amérique centrale pour le match amical d’Inter Miami contre l’Olimpia, un match qui s’est transformé en un spectacle tant sur le terrain qu’en dehors. Inter Miami CF a bouclé sa tournée de pré-saison en Amérique latine en beauté, dominant le Club Olimpia par une victoire retentissante de 5-0 dans un Estadio Olímpico Metropolitano comble au Honduras. Mais pour beaucoup, le véritable temps fort n’était pas seulement les buts, mais la chance de voir Messi en personne, que ce soit sur le terrain ou, dans le cas d’un agent de sécurité chanceux, de près au contrôle des passeports.

Les fans ont rempli le stade pour apercevoir la grandeur, et Messi n’a pas déçu. Il a ouvert le score à la 27e minute, rappelant au monde pourquoi il est toujours considéré comme le meilleur. Sa présence a électrisé la foule, transformant un match de pré-saison en une expérience inoubliable pour des milliers de personnes. L’excitation ne s’est pas limitée au stade, l’arrivée de Messi au Honduras est devenue un événement national, chaque mouvement, du contrôle du passeport au coup de sifflet final, attirant l’attention des fans et des médias.