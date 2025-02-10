Lionel Messi fait sensation à la Super Bowl : le « GOAT » s’invite à la fête à La Nouvelle-Orléans.

Le célèbre footballeur argentin Lionel Messi a prouvé qu’il ne manquera jamais les événements d’envergure, même après un match amical à l’étranger. Après avoir joué pour le Inter Miami au Honduras, il a effectué un trajet éclair pour assister au Super Bowl LIX à La Nouvelle-Orléans, un exploit qui démontre autant sa célébrité sur le terrain que sa passion pour le sport américain.

Le Voyage de Messi de San Pedro Sula à La Nouvelle-Orléans

Après son match au Honduras, l’itinéraire de Messi a été soigneusement organisé afin qu’il puisse, dès le coup de sifflet final, monter à bord d’un vol privé à destination de La Nouvelle-Orléans, où se déroulait le Super Bowl LIX au Caesars Superdome. Parce que s’il y a une personne qui sait se déplacer avec une précision chirurgicale sur et en dehors du terrain, c’est bien Lionel Andrés Messi.

Le match au Honduras s’est terminé par un but de la ‘Pulga’ lors d’une victoire 5-0, et quelques minutes plus tard, Messi et son équipe prenaient la direction de l’aéroport. Un jet privé les attendait, tous les permis nécessaires étaient en ordre, et l’idole rosarino avait décollé pour la Louisiane avec la même rapidité que celle qu’il emploie pour éviter les défenseurs sur le terrain.

Le vol entre San Pedro Sula et La Nouvelle-Orléans prend environ cinq heures, donc le temps était de son côté. Une fois arrivé aux États-Unis, Messi s’est dirigé directement vers le Caesars Superdome, où il a été vu détendu, appréciant le spectacle d’avant-match, prêt à suivre l’action de la grande rencontre de la NFL.

La Passion Inconnue de Messi pour la NFL

Avec cette apparition au Super Bowl, Lionel Messi confirme que son influence dépasse toutes les frontières sportives. Il n’est pas seulement une icône du football mondial, mais aussi une figure à impact global capable de susciter l’émoi lors de n’importe quel événement international.

Alors qu’il profite de cette confrontation pour le trophée Vince Lombardi, la question demeure : Le verra-t-on un jour réaliser une passe de touchdown ? Avec Messi, rien n’est impossible.