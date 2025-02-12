Le message des supporters de Manchester City à Vinicius... accompagné d'une photo de Rodri embrassant le Ballon d'Or.

Le Stade Etihad a confirmé ce qui était un secret de polichinelle avant le match. Le club anglais avait choisi d’ignorer la situation parce que l’initiative provenait des fans du South Stand de l’enceinte anglaise… et personne ne pouvait l’arrêter, pas même l’UEFA, qui a donné son approbation quelques heures avant le coup d’envoi, ne percevant aucun double sens dans la banderole déployée lorsque les 22 joueurs ont pénétré sur le terrain. « Stop Crying your heart out », pouvait-on lire sur le message accompagné d’une photographie de Rodri embrassant le Ballon d’Or.

Un message fort des supporters

« Stop Crying Your Heart Out » est l’une des chansons les plus célèbres d’Oasis, étroitement liée à Manchester City. Elle semble faire référence à la décision du Real Madrid, notamment à celle de Vinicius, de ne pas assister à la gala du Ballon d’Or après avoir appris que le Brésilien ne serait pas le lauréat, alors que le médian espagnol, actuellement blessé, ne sera pas sur le terrain. Les paroles évoquent l’idée qu’en période difficile, il faut continuer à avancer dans la vie. Noel Gallagher, compositeur et guitariste principal du groupe, a expliqué récemment que la chanson était dédiée à « un ami qui traversait une période difficile avec ses enfants et je l’ai écrite en pensant à lui ».

L’initiative de la banderole, portée par un groupe de fans des ‘Sky Blue’ sous le nom ‘Weare1894’, a surpris Rodri, qui se trouvait dans les tribunes du stade Etihad pour soutenir ses coéquipiers. Il n’a pas hésité à sortir son téléphone pour immortaliser cet instant, après avoir remporté le Ballon d’Or du meilleur joueur de la saison précédente. Une énorme banderole a été déployée pendant plus de cinq minutes avant le début du match de barrage de la Ligue des champions, jusqu’à ce que l’hymne de la compétition européenne soit terminé et que les joueurs soient déjà sur le terrain.

Guardiola face à la polémique

Tant Guardiola que Ruben Dias ont été interrogés sur cette controverse lors de la conférence de presse précédant le match, et tous deux ont refusé de s’y impliquer. « Il n’y a pas de ressentiment envers eux. Rodri a gagné et je suis content pour lui. Vinicius a également eu une année extraordinaire et aurait mérité ce prix, » a déclaré l’entraîneur espagnol. Le Portugais a ajouté : « Je ne vais pas perdre une seconde à penser si c’était irrespectueux. J’étais heureux pour Rodri comme je pense que tout le club l’était. Je ne perds pas mon temps à penser à cela, » soulignant que la controverse entourant cet incident ne concernait pas leur propre attitude.