Achetez un Toyota C-HR : Découvrez le moteur et les équipements incontournables de ce SUV plébiscité !

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Guide d’Achat du Toyota C-HR : Quel est le meilleur moteur et équipement ? La première génération du Toyota C-HR, lancée en 2016, a marqué un tournant audacieux en matière de design pour Toyota. Avec la deuxième génération, le succès est au rendez-vous et les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes. Dans cet article, nous passerons…

Guide d’Achat du Toyota C-HR : Quel est le meilleur moteur et équipement ?

La première génération du Toyota C-HR, lancée en 2016, a marqué un tournant audacieux en matière de design pour Toyota. Avec la deuxième génération, le succès est au rendez-vous et les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes. Dans cet article, nous passerons en revue les différentes configurations du C-HR afin de déterminer celle qui vous conviendra le mieux.

Un SUV au design coupé avec une touche sportive

À première vue, le Toyota C-HR arbore un design audacieux qui peut surprendre. Ses lignes anguleuses et ses feux avant de grande taille attirent l’œil, tout comme les éléments lumineux à l’arrière qui soulignent le nom du modèle. Le véhicule testé ici est un C-HR en finition Advance, dans une élégante combinaison de Gris Agate et toit noir, accompagné de jantes de 18 pouces. Le côté sportif de l’extérieur transparaît dans l’intérieur, qui rappelle à certains égards celui d’un Toyota Supra, avec des aérations rondes et une séparation claire entre le conducteur et son passager. Toutefois, la longueur du tableau de bord peut rendre le nettoyage un peu compliqué.

Les caractéristiques intérieures et de performance

À l’intérieur, le C-HR offre des matériaux de qualité, bien que certains plastiques durs se retrouvent en bas. Le tableau de bord présente une combinaison d’éléments classiques et modernes, notamment avec son écran multimédia de bonne taille. Bien que l’espace à l’arrière soit un peu limité, le toit panoramique Skyview ajoute une touche de luminosité. En termes de capacité de chargement, le C-HR propose seulement 388 litres, et pour la version hybride rechargeable, ce chiffre tombe à 310 litres, ce qui peut être un inconvénient pour une utilisation familiale.

Performance du modèle hybride rechargeable

Lors de cette évaluation, nous avons testé la version hybride rechargeable, le 220H, qui a connu une hausse des ventes récemment. Avec une puissance combinée de 223 CV, ce modèle est assez performant pour un ensemble pesant 1 720 kg. En mode hybride, les consommations s’avèrent très compétitives, notamment en milieu urbain. La batterie permet une autonomie de 62 kilomètres, qui peut être suffisante pour la plupart des trajets quotidiens.

Options de motorisation et choix d’équipement

Avec la montée des normes d’émissions en Europe, le C-HR 220H dispose d’un prix compétitif par rapport aux autres versions hybrides. Le nouveau niveau de finition Spirit, bien que limité à la version 140H, pourrait séduire certains acheteurs. Néanmoins, beaucoup préféreront l’Advance pour son rapport qualité-prix.

Les principaux concurrents du Toyota C-HR

Dans le segment des SUV hybrides rechargeables mesurant environ 4,36 mètres, plusieurs concurrents se démarquent. Le Cupra Formentor, par exemple, s’affiche à un prix plus élevé mais offre une autonomie électrique de 124 kilomètres. Pour un choix plus économique, le Kia XCeed peut être envisagé, bien qu’il reste en retrait sur le plan de la puissance. Le Mazda MX-30 constitue une alternative avec une meilleure dynamique, tandis que le Jeep Compass, orienté vers le tout-terrain, propose une mécanique hybride rechargeable comportant 190 CV.