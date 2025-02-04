Ferrari 296 GTS : Un corps élargi et une puissance hybride renforcée grâce à Novitec.

Le préparateur automobile de renom Novitec a récemment dévoilé son nouveau projet sur la Ferrari 296 GTS, transformant cette sportive hybride en une supercar encore plus impressionnante. Avec un design audacieux et des améliorations de performance, le N-Largo est définitivement conçu pour attirer l’attention sur la route.

Un design élargi et optimisé

Le dernier modèle de Novitec, nommé N-Largo, se distingue par une largeur augmentée de 12 centimètres, permettant à la 296 GTS d’atteindre une impressionnante largeur de 2,08 mètres à l’essieu arrière. Ce look élargi est le fruit du travail du designer Vittorio Strosek, reconnu dans les années 80 pour ses designs de voitures à large corps.

Les ailes avant ont également subi une transformation, s’élargissant de trois centimètres. De plus, un nouveau pare-chocs avant a été ajouté, intégrant un becquet proéminent qui accentue le caractère racing de la voiture.

Améliorations techniques et performance

La conversion en large corps comprend également un capot arrière avec des conduits d’air intégrés, de nouveaux bas de caisse et un aileron arrière massif. Novitec a promis que les modifications aérodynamiques ont été testées en soufflerie pour garantir des performances optimales.

Les roues forgées Vossen, à l’avant de 21 pouces et à l’arrière de 22 pouces, sont disponibles dans 72 coloris différents. L’ensemble est complété par des pneus de haute performance, avec des dimensions spécifiques pour chaque essieu.

Pource qui est de la suspension, des ressorts sportifs adaptés abaissent la hauteur de la 296 GTS de 35 millimètres, et un système de levage avant permet de relever l’avant de la voiture de 40 millimètres, facilitant les manœuvres dans les zones de faible hauteur.

En matière de puissance, le moteur V6 biturbo de 3,0 litres a également bénéficié d’améliorations, procurant désormais 701 chevaux, tandis que la puissance hybride totale atteindra 868 chevaux.

Avec de telles modifications, le N-Largo de Novitec pour la Ferrari 296 GTS s’affirme comme un choix incontournable pour les passionnés recherchant un mélange de performance, d’esthétique et d’exclusivité.