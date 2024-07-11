Découvrez le tout nouveau coupé électrique de MG : le Cyber GTS

Découvrez le tout dernier bijou de technologie électrique signé MG : le Cyber GTS. Ce coupé électrique promet de révolutionner le marché automobile avec son design avant-gardiste et ses performances impressionnantes. Plongez dans l’univers futuriste de la mobilité électrique avec ce modèle d’exception.

Présentation du Cyber GTS : le nouveau coupé électrique de MG

Lors du prestigieux Festival of Speed de Goodwood, MG a dévoilé une surprise de taille : le Cyber GTS, un coupé électrique innovant et élégant. Basé sur le roadster Cyberster, ce modèle propose une configuration 2+2 et s’affiche comme un clin d’œil moderne aux célèbres coupés MG des années passées.

Un design alliant tradition et modernité

Le Cyber GTS de MG ne se contente pas de préserver l’esthétique iconique de la marque ; il la réinvente. Avec ses lignes épurées et son profil dynamique, ce coupé fournit un parfait équilibre entre l’héritage de MG et les tendances contemporaines.

Performances et spécifications techniques

Bien que détaillant peu sur les spécificités techniques complètes, MG révèle que le Cyber GTS sera propulsé par deux roues motrices avec une puissance qui pourrait reprendre les 340 ch du précédent roadster. Avec une batterie de 77 kWh présumée, l’autonomie pourrait même surpasser les 580 km grâce à une amélioration aérodynamique.

Motricité Deux roues motrices Puissance 340 ch (estimation) Batterie 77 kWh (présumée) Autonomie estimée + de 580 km

Le facteur déterminant : la réaction du public

L’avenir du Cyber GTS dépend significativement de l’accueil qu’il recevra lors de ses premières apparitions publiques. MG est attentif aux réactions des passionnés et du marché pour décider de la production en série de ce coupé avant-gardiste.

Comparaisons et positionnement sur le marché

Par rapport à d’autres coupés électriques récents, comme ceux de Skoda Enyaq ou même la Mercedes C63 AMG en version hybrid, le Cyber GTS peut se positionner comme une option vraiment compétitive grâce à sa pure motorisation électrique et son design distinctif.

Q : Qu’est-ce que le MG Cyber GTS ? R : Le MG Cyber GTS est un coupé électrique 2+2, axé sur les performances et un design raffiné, récemment présenté par MG. Q : Le MG Cyber GTS sera-t-il produit en série ? R : La décision de produire le Cyber GTS en série dépendra des réactions du public lors de ses présentations, notamment au Festival of Speed de Goodwood. Q : Quelles sont les spécifications présumées du MG Cyber GTS ? R : Il est équipé de deux roues motrices, avec une puissance potentiellement équivalente à 340 ch et une batterie présumée de 77 kWh, offrant une autonomie de plus de 580 km.

PHOTOS – Smart #3, le SUV Coupé électrique au salon de Munich 2023 ⤵https://t.co/wI6qXymk1k — TURBO M6 (@turbofr) September 6, 2023