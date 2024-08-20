Découvrez la nouvelle Renault 5 E-Tech entièrement électrique, surprise à Paris : des images à couper le souffle !

Au cœur des rues animées de Paris, une silhouette familière attire tous les regards : la nouvelle Renault 5 E-Tech entièrement électrique. Capturée sous toutes ses coutures, cette icône revisitée fait battre plus fort les cœurs des passionnés de l’électromobilité. Plongez dans l’univers futuriste de cette voiture urbaine réinventée et laissez-vous envoûter par des images à couper le souffle. Une innovation qui promet de révolutionner la mobilité urbaine, tout en préservant l’essence même de son héritage.

Une icône revisitée : La nouvelle Renault 5 E-Tech

La légendaire Renault 5 fait son grand retour et cette fois-ci, c’est dans une version 100% électrique. Arborant un vert profond baptisé « Vert Pop », cette citadine zéro émission se veut à la fois chic et mordante. Ses dimensions compactes (3,96 m de long, 1,77 m de large et 1,50 m de haut) en font la compagne idéale pour la conduite urbaine tout en rendant hommage à l’illustre modèle des années 70.

Aperçue en pleine action à Paris

Le lundi 19 août au soir, notre équipe de journalistes passionnés a eu la chance de tomber sur cette nouvelle étoile de la mobilité électrique alors qu’elle peaufinait ses réglages sur le périphérique intérieur, à la porte des Lilas. Immédiatement reconnaissable par sa teinte distinctive, la Renault 5 E-Tech parcourait les rues de Paris avec assurance, laissant rêveurs les passants qui admiraient ses lignes élégantes et son allure dynamique.

Des performances qui donnent le sourire

La Renault 5 E-Tech ne fait pas seulement dans le style. Elle promet aussi de solides performances avec des versions de 95 ch, 120 ch, et même une variante de 150 ch. Associées à des batteries de 40 kWh ou 52 kWh, elles garantissent une autonomie respective allant jusqu’à 300 km et 410 km. Pour garantir une expérience de conduite flexible, plusieurs niveaux de finition seront proposés : five, evolution, techno et iconic cinq.

Options d’achat flexibles

Pour les intéressés, la Renault 5 E-Tech sera accessible via un achat sec ou en Location Longue Durée (LLD). Le tarif de base démarre à partir de 25 000 € (hors bonus écologique). En LLD, le modèle Techno 150 ch « Autonomie Confort » est proposé à partir de 230 €/mois, après un premier loyer avantageux grâce aux diverses primes écologiques.

Un avenir prometteur pour la mobilité électrique

La Renault 5 E-Tech est plus qu’une réincarnation d’un modèle emblématique, c’est une véritable avancée dans le monde de la mobilité électrique. Les premières livraisons sont attendues fin 2024, un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent allier nostalgie et modernité.

Caractéristiques Détails Moteurs disponibles 95 ch, 120 ch, 150 ch Capacité de la batterie 40 kWh, 52 kWh Autonomie 300 km, 410 km Longueur 3,96 m Largeur 1,77 m Hauteur 1,50 m Niveaux de finition five, evolution, techno, iconic cinq Prix de départ 25 000 € Prix en LLD 230 €/mois après premier loyer Premières livraisons Fin 2024