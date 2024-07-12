Expansion des zones de contrôle par les voitures radar : les nouvelles régions concernées

L’expansion des zones de contrôle par les voitures radar suscite des interrogations et des débats. Désormais, de nouvelles régions sont concernées par cette mesure.

L’arrivée des voitures radar dans le Sud de la France

Jusqu’à présent épargnées, plusieurs régions méridionales de la France sont désormais concernées par le déploiement des voitures radar privées. Ces véhicules, déjà utilisés dans d’autres parties du pays, visent à renforcer le contrôle de la vitesse sur les routes. La liste des nouvelles zones ciblées comprend notamment les régions Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes.

Coût et gestion des voitures radar

L’investissement de l’État dans cette extension se traduit par un coût annuel d’environ 100 000 € par voiture. Un appel d’offre a été lancé pour identifier les opérateurs privés qui seront chargés de la gestion de ces voitures banalisées. Les premiers véhicules seront opérationnels début 2025, marquant une étape significative dans l’expansion de ce dispositif de contrôle.

Méthodes de détection et implications pour les usagers

Ces véhicules ne signalent pas leur présence de façon visible, car ils utilisent un système de mesure laser discret pour enregistrer les excès de vitesse. Souvent perçus comme une méthode de surveillance furtive, il est essentiel pour les conducteurs d’être informés de ces changements afin de modérer leur vitesse et d’éviter les amendes.

Région Date de déploiement Coût annuel Occitanie Début 2025 100 000 € PACA Début 2025 100 000 € Auvergne-Rhône-Alpes Début 2025 100 000 €

FAQ sur l’expansion des voitures radar

Q : Quelles sont les nouvelles régions affectées par le déploiement des voitures radar ?

R : Les régions Occitanie, PACA et Auvergne Rhône-Alpes sont les nouvelles zones concernées par l’extension du contrôle par voitures radar.

Q : Quand les premières voitures radar seront-elles opérationnelles dans ces régions ?

R : Le déploiement est prévu pour début 2025.

Q : Combien coûte l’opération d’une voiture radar par an ?

R : L’opération d’une voiture radar coûte environ 100 000 € par an à l’État.

Pour en savoir plus sur les types de véhicules radars et comment réduire l’effet de surprise, vous pouvez enrichir votre connaissance en vous rendant sur la page de la Ligue des Conducteurs.

La carte détaillée des départements où circulent ces voitures radar peut également être consultée sur L’Argus pour ceux intéressés par la répartition géographique des contrôles.

#SécuritéRoutière : en 2022, les voitures-radar privées seront dans tout l'Hexagone https://t.co/GHLb7uatOC — 40 millions d'automobilistes (@40MA) October 11, 2021