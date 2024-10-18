Un radar de vitesse fixe à double sens installé sur l’A1 près du Stade de France !

Sur l’autoroute A1, à proximité du célèbre Stade de France, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse fait son apparition : le radar fixe à double sens. Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière en surveillant les excès de vitesse dans les deux sens de circulation, sensibilisant ainsi les conducteurs à l’importance du respect des limitations de vitesse.
Sommaire
Nouveau dispositif de sécurité sur l’A1
Aux abords du Stade de France, un nouvel acteur est prêt à entrer en scène : un radar de vitesse fixe à double sens. Ce dispositif, tout juste installé sur l’A1 au niveau de la sortie du tunnel de Landy, promet de bouleverser la routine des automobilistes.
Fonctionnalité du radar double face
Ce radar novateur se distingue par sa capacité à capter les excès de vitesse à la fois par l’avant et l’arrière des véhicules. Ainsi, aucun conducteur pressé ne pourra passer entre les mailles du filet. Pour les poids-lourds, particulièrement nombreux sur cet axe, la vigilance est de mise car la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
Phase de test en cours
Pour l’instant, les automobilistes peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car le radar est en phase de test. Toutefois, il ne sera pas long avant qu’il n’entre en service de façon opérationnelle et que les premiers PV pour excès de vitesse soient distribués.
Une multiplication des radars en Seine-Saint-Denis
Le département de la Seine-Saint-Denis intensifie ses efforts pour sécuriser ses routes, avec déjà 18 radars de vitesse fixes en service. L’ajout de ce nouvel équipement sur une des routes les plus fréquentées, tant en semaine que les week-ends d’événements sportifs, marque une étape supplémentaire dans cette stratégie.
Impact attendu sur la sécurité routière
L’installation de ce radar sur une voie à forte densité de trafic devrait contribuer à réduire le nombre d’excès de vitesse, et par conséquent, améliorer la sécurité routière. En dissuadant les comportements dangereux, il participera à la protection des usagers de la route, professionnels comme particuliers.
|Caractéristique
|Description
|Localisation
|A1 près du Stade de France
|Type
|Radar double face
|Phase actuelle
|Test
|Capacité
|Détection avant et arrière
|Limitation poids-lourds
|90 km/h
|Nombre de radars dans le 93
|18 existants
|Fréquentation
|Très empruntée
|Usage
|Dissuasion excès de vitesse
|Proximité
|Manifestations sportives
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!