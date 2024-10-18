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Un radar de vitesse fixe à double sens installé sur l’A1 près du Stade de France !

Rédaction :Antoine Blondain

Sur l’autoroute A1, à proximité du célèbre Stade de France, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse fait son apparition : le radar fixe à double sens. Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière en surveillant les excès de vitesse dans les deux sens de circulation, sensibilisant ainsi les conducteurs à l’importance du respect des limitations de vitesse.

Nouveau dispositif de sécurité sur l’A1

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Aux abords du Stade de France, un nouvel acteur est prêt à entrer en scène : un radar de vitesse fixe à double sens. Ce dispositif, tout juste installé sur l’A1 au niveau de la sortie du tunnel de Landy, promet de bouleverser la routine des automobilistes.

Fonctionnalité du radar double face

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Ce radar novateur se distingue par sa capacité à capter les excès de vitesse à la fois par l’avant et l’arrière des véhicules. Ainsi, aucun conducteur pressé ne pourra passer entre les mailles du filet. Pour les poids-lourds, particulièrement nombreux sur cet axe, la vigilance est de mise car la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.

Phase de test en cours

Pour l’instant, les automobilistes peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car le radar est en phase de test. Toutefois, il ne sera pas long avant qu’il n’entre en service de façon opérationnelle et que les premiers PV pour excès de vitesse soient distribués.

Une multiplication des radars en Seine-Saint-Denis

Le département de la Seine-Saint-Denis intensifie ses efforts pour sécuriser ses routes, avec déjà 18 radars de vitesse fixes en service. L’ajout de ce nouvel équipement sur une des routes les plus fréquentées, tant en semaine que les week-ends d’événements sportifs, marque une étape supplémentaire dans cette stratégie.

Impact attendu sur la sécurité routière

L’installation de ce radar sur une voie à forte densité de trafic devrait contribuer à réduire le nombre d’excès de vitesse, et par conséquent, améliorer la sécurité routière. En dissuadant les comportements dangereux, il participera à la protection des usagers de la route, professionnels comme particuliers.

CaractéristiqueDescription
LocalisationA1 près du Stade de France
TypeRadar double face
Phase actuelleTest
CapacitéDétection avant et arrière
Limitation poids-lourds90 km/h
Nombre de radars dans le 9318 existants
FréquentationTrès empruntée
UsageDissuasion excès de vitesse
ProximitéManifestations sportives

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