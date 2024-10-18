Un radar de vitesse fixe à double sens installé sur l’A1 près du Stade de France !

Sur l’autoroute A1, à proximité du célèbre Stade de France, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse fait son apparition : le radar fixe à double sens. Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière en surveillant les excès de vitesse dans les deux sens de circulation, sensibilisant ainsi les conducteurs à l’importance du respect des limitations de vitesse.

Nouveau dispositif de sécurité sur l’A1

Aux abords du Stade de France, un nouvel acteur est prêt à entrer en scène : un radar de vitesse fixe à double sens. Ce dispositif, tout juste installé sur l’A1 au niveau de la sortie du tunnel de Landy, promet de bouleverser la routine des automobilistes.

Fonctionnalité du radar double face

Ce radar novateur se distingue par sa capacité à capter les excès de vitesse à la fois par l’avant et l’arrière des véhicules. Ainsi, aucun conducteur pressé ne pourra passer entre les mailles du filet. Pour les poids-lourds, particulièrement nombreux sur cet axe, la vigilance est de mise car la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.

Phase de test en cours

Pour l’instant, les automobilistes peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car le radar est en phase de test. Toutefois, il ne sera pas long avant qu’il n’entre en service de façon opérationnelle et que les premiers PV pour excès de vitesse soient distribués.

Une multiplication des radars en Seine-Saint-Denis

Le département de la Seine-Saint-Denis intensifie ses efforts pour sécuriser ses routes, avec déjà 18 radars de vitesse fixes en service. L’ajout de ce nouvel équipement sur une des routes les plus fréquentées, tant en semaine que les week-ends d’événements sportifs, marque une étape supplémentaire dans cette stratégie.

Impact attendu sur la sécurité routière

L’installation de ce radar sur une voie à forte densité de trafic devrait contribuer à réduire le nombre d’excès de vitesse, et par conséquent, améliorer la sécurité routière. En dissuadant les comportements dangereux, il participera à la protection des usagers de la route, professionnels comme particuliers.

Caractéristique Description Localisation A1 près du Stade de France Type Radar double face Phase actuelle Test Capacité Détection avant et arrière Limitation poids-lourds 90 km/h Nombre de radars dans le 93 18 existants Fréquentation Très empruntée Usage Dissuasion excès de vitesse Proximité Manifestations sportives